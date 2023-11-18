Шахтер, Днепр-1 и еще два клуба УПЛ не поддержали созыв Конгресса УАФ для снятия Павелко, – источник
Клубы УПЛ большинством голосов проголосовали за созыв внеочередного Конгресса УАФ с целью устранения Андрея Павелко. Правда, нашлись и те, кто не поддержал это решение.
Недавно журналист Константин Андриюк сообщал, что большинство клубов УПЛ поддержали созыв внеочередного конгресса УАФ, где планировали снять с должности президента УАФ Андрея Павелко.
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Однако по информации телеграмм-канала KDK, решение поддержали 12 клубов, тогда как три воздержались, а еще один вообще не дал ответа.
Как сообщает источник, четыре клуба, не поддержавших уход Павелко – это Металлист 1925, Ворскла, СК Днепр-1 и Шахтер.
Напомним, в 2022 году Павелко получил подозрение по хищению средств во время строительства футбольных полей. Ему была избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 9,9 млн грн. Залог был внесен. Летом 2023-го суд сменил фигуранту меру пресечения – сейчас Павелко находится в СИЗО и отстранен от поста президента УАФ.
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