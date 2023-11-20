Вчора, 19 листопада, віце-президент Ворскли Олег Лисак вийшов на загал з пропозицією реформи українського футболу – функціонер заявив, що має бути створений турнір серед команд U-23.

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"Керівник Ворскли має бути трохи приземленим до наших реалій. Можна і U-29 створити, головне питання: для чого? Зараз в українських клубах дуже слабка фінансова складова. Навіть до U-21 багато клубів ставилися досить формально, тому що тримати 25-30 футболістів, які не приносять користі, – дуже складно. Тому чемпіонат U-21 розформували.

Може, Лисака ніхто не знає і такими висловлюваннями він просто хоче прославитися. Я можу йому ще ідей підкинути. Нехай створить чемпіонат із команд футбольних чиновників або трансгендерів. Людина, щоб привернути увагу до себе, починає просто стукати в бубон.

У нас взагалі ніхто не дивиться чемпіонат U-19, а кому буде цікавий U-23? В U-19 кількість переглядів на Ютубі менша, ніж кількість батьків футболістів, що грають. Навіть їхні родичі не дивляться. Це така популяризація футболу в наш складний час? Та навпаки, поки вболівальників не допускають на трибуни, щоб підтримати інтерес до футболу, побільше гравців треба виводити в публічні дорослі змагання, а не закривати їх у турнір без турнірної мотивації, де вони деградуватимуть з однолітками.

Під час війни потрібно мінімізувати витрати і не варто створювати нічого зайвого. Головне ‒ зберегти те, що вже є. Треба зібрати всіх президентів УПЛ і сказати їм, щоб не займалися цією справою, не проштовхували теоретичні рацпропозиції, а радилися з тренерами. Зі своїми, в тому числі", – сказав Федорчук в інтерв'ю порталу Український футбол

Нагадаємо, Ворскла після 14-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ дев'ятою, маючи у своєму доробку 18 очок. Юнацька команда полтавців (U-19), яку нещодавно очолила Ія Андрущак, посідає 10 сходинку чемпіонату, маючи в активі 16 балів.

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