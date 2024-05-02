"Футбол 24" продолжает серию программ о жизни украинского футбола на протяжении Независимости – от начала 1991-го и до 2023 года. Смотрите очередное видео на нашем YouTube-канале.

На этот раз "Футбол 24" осмотрит 1994-й в истории независимой Украины. Кубок Украины тогда получил Черноморец – второй за 3 года. Динамо же впервые вышло в групповой этап Лиги чемпионов, где попали в группу с московским Спартаком, Баварией и ПСЖ.

Киевляне уже привычно для себя победили москвичей на Республиканском стадионе (ныне – НСК Олимпийский). Спартак выигрывал 0:2, но дубль Леоненко и гол Реброва принесли победу – единственному в том розыгрыше. В том же году в еврокубках дебютировал 18-летний Андрей Шевченко, который чуть позже еще и купит свое первое авто. В том же году состоялся и чемпионат мира-1994 в США, где триумфовала Бразилия. А Олег Саленко в составе сборной России вписал свою фамилию в историю, став единственным игроком, оформившим пента-трик на ЧМ. Подробнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".