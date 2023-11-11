Обе команды в последних матчах серьезно забуксовали: если Оболонь не могла добыть три очка в трех поединках, то Ворскла не знала вкуса побед в пяти матчах подряд. Расстояние между коллективами в турнирной таблице составляло всего 2 очка, однако у киевлян была особая мотивация – взять реванш за разгром от полтавчан в Кубке Украины (0:3).

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Масштабная воздушная тревога не позволила игре стартовать вовремя и заставила футболистов почти три часа провести в укрытии.

Команды начали очень осторожно, в течение первых 10 минут не создав ни одного опасного момента. В конце концов игроки понемногу расшевелились и Ворскла организовала опасный выпад, который завершился ударом Фелипе в ближний угол. Кипер Оболони отбил, но арбитр Кристина Козорог свистнула офсайд. Через мгновение Кане решил выстрелить из-за пределов штрафной – рядом с левой стойкой.

В середине тайма Исенко ошибся, выбивая мяч, сфера отскочила к Морозу и тот в касание пытался забросить вратарю за шиворот. Эффектно, но немного высоковато. Вскоре Челядин разрядил свою пушку метров с 25-ти по центру и попал в перекладину.

На 35-й минуте уже Крупский с дальней дистанции решил испытать реакцию Кичака – мимо ворот. Почти сразу Якубу ворвался в штрафную и пытался забить почти с нулевого угла, но кипер "пивоваров" закрыл щель. В конце тайма Якубу снова стрелял с острого угла, но пробил выше ворот.

Второй тайм начался с атак Ворсклы. После очередной подачи с углового игроки Ворсклы буквально расстреливали Кичака в упор, который уже лежа дважды спас Оболонь от верного гола. Корниенко со штрафного почти с линии ворот целили в дальний угол – кипер снова выдал феноменальный сейв, среагировав также на добивание. Не оставлял попыток забить Кане, в очередной раз неточно пробив издали.

На 63-й минуте Краснопир убегал один на один, его руками останавливал защитник, Игорь пытался до последнего устоять на ногах, но все-таки упал. Арбитр эпизод проигнорировала. Зато в следующей атаке судья поставила пенальти в ворота Оболони за фол против Кане. В конце концов, игроки убедили ее воспользоваться VAR – после подсказки ассистентов она снова указала на точку. Степанюк хладнокровно развел по углам мяч и голкипера.

На 73-й минуте Фелипе упустил шанс удвоить преимущество Ворсклы – выйдя один на один он попал в Кичака, который выбежал на перехват. Эмоции бушевали настолько, что уже в добавленное время футболисты устроили потасовку после того, как Якубу влетел Нагиеву в ногу.

Победа принесла Ворскле 18 очков и подняла на восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, Оболонь с 13-ю пунктами двенадцатая.

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