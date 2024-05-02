Максимов объяснил, при каких обстоятельствах покинет СК Днепр-1 – судьба наставника висит на волоске
Главный тренер "спортклубовцев" Юрий Максимов признался, что морально готов попрощаться с днепрянами.
"Я действительно сказал ребятам, что, если мы не победим Кривбасс, то я покину команду. Это – правда.
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Чуть позже, возможно, буду готов поговорить подробнее. Сейчас – больше никаких комментариев", – сказал Максимов в комментарии Sport-Express.
Напомним, в последних 4 матчах СК Днепр-1 расписал 3 ничьи и потерпел поражение. После 26-ти туров команда в турнирной таблице УПЛ идет четвертой, набрав 45 очков.
Поединок с Кривбассом в рамках 27-го тура днепряне проведут в понедельник, 6 мая, на Днепр-Арена. Начало встречи в 13:00
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