Главный тренер "спортклубовцев" Юрий Максимов признался, что морально готов попрощаться с днепрянами.

"Я действительно сказал ребятам, что, если мы не победим Кривбасс, то я покину команду. Это – правда.

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Чуть позже, возможно, буду готов поговорить подробнее. Сейчас – больше никаких комментариев", – сказал Максимов в комментарии Sport-Express.

Напомним, в последних 4 матчах СК Днепр-1 расписал 3 ничьи и потерпел поражение. После 26-ти туров команда в турнирной таблице УПЛ идет четвертой, набрав 45 очков.

Поединок с Кривбассом в рамках 27-го тура днепряне проведут в понедельник, 6 мая, на Днепр-Арена. Начало встречи в 13:00

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