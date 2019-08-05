Пропасть между грандами и другими, сенсационный новичок и чемпионы мира, которые меняют чемпионат: итоги 2 тура УПЛ

Футбол 24 подводит итоги 2-го тура чемпионата Украины.

Пропасть между грандами и всеми остальными растёт

Результаты 2-го тура УПЛ подтвердили давно известную истину: у отечественных грандов один чемпионат, у всех остальных клубов – другой. Это особенно ярко заметно в спарке с предыдущим туром, ведь между ними прошло меньше недели. Для команд это стало настолько значительным потрясением, что только троим участникам турнира удалось выиграть два матча подряд – Шахтеру, Динамо и Колосу.

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Поединки "динамовцев" и "горняков" против Львова и Карпат соответственно представили очень удручующую картину. Лидеры чемпионата без особых усилий устроили разгромы (по 3:0), забивая на любой вкус, что и неудивительно – они держали мяч около 60% игрового времени и нанесли в три-четыре раза больше ударов. Характерно, что в обоих встречах после первого гола на 40-х минутах гранды сразу же забивали второй – настолько легко сыпались их соперники. У львовян не получалось ничего, кроме более-менее компактной игры в первую треть матча.

Хрупкость системы футбола андердогов продемонстривал комментарий главного тренера "горожан" Богдана Блавацкого: "Переломным моментом матча стала травма Мартана. После его замены организация игры и дисциплина развалились. Когда Буяльский забивал – Мартан бы его проконтролировал. Добавили три минуты – потому что Мартан получил травму". Как же всё просто...

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Конечно, было бы нечестно сильно критиковать Львов и несыгранные Карпаты за поражения грандам, однако победы последних оказались уж слишком простыми. В предыдущем туре Шахтер и Динамо также набрали три очка, не приложив особых усилий, но более печальным является тот факт, что прямо сейчас побороться с ними не может никто.

Середняки ещё не набрали форму

2-й тур УПЛ был примечателен сразу тремя столкновениями коллективов, в равной степени претендующих на зону еврокубков. Наиболее заметной стала битва Мариуполя и Александрии, которая завершилась поражением бронзовых призёров и судейским скандалом. Бригада Юрия Можаровского действительно "наварила" дел, назначив сомнительный пенальти в ворота Панькива и не засчитав гол "жёлто-черных", однако переводить все стрелки на арбитров со стороны Владимира Шарана и его подопечных не совсем корректно.

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Александрия со своим усиленным составом и после феерических сборов в Нидерландах нанесла всего пять ударов по воротам – почти втрое меньше, чем Мариуполь, который владел инициативой. Большинство из горсти моментов у ворот Худжамова подарили сами хозяева, а победный 50-метровый прорыв Вакулы раскрыл проблемы "жёлто-черных" в обороне. Впрочем, нельзя сказать, что азовцы прямо загоняли Александрию – у них также прослеживалась куча проблем, из-за которых вряд ли получится дать бой АЗ в Лиге Европы. Впрочем, после потери стольких прошлогодних лидеров это не вызывает удивления.

Матч Десны и Ворсклы в Чернигове завершился победой "северян" (2:0), однако ни одна из команд не имела существенного преимущества. Оба соперника неплохо контратаковали через фланги и имели по два момента за игру – плюс, ещё один в концовке встречи полтавчане откровенно подарили. Подопечным Рябоконя помогли лучшее испольнителськое мастерство и доля везения, хотя следует отметить преимущество в тактической гибкости – "зелёно-белые" слишком тяготеют к левому флангу и кроссам. В целом же, от Десны на старте ожидали большего, от Ворсклы – меньшего, но выводы по ним делать рано.

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Поединок в Запорожье между Зарей и СК Днепр-1 также продемонстрировал неполную функциональную и тактическую готовность команд. Этому есть объективные причины: у луганчан новый тренер и тяжёлый календарь, а у днепровцев слишком молодой состав, который просто не выдерживает нагрузки УПЛ – их футболистов уже на старте сезона хватают судороги. С "мужиков", конечно, можно спросить за уже третий небеспроблемный матч подряд, однако игра других середняков пока что снимает претензии. В новый чемпионат с ходу вкатиться сумели только гранды и Колос.

Колос – классное усиление УПЛ

После первых двух туров самым большим открытием точно можно назвать Колос, который одержал вторую подряд победу и вырвался на третье место в турнирной таблице. Матч против Олимпика получился не таким ярким, как с Мариуполем – достаточно лишь того факта, что для набора трёх очков ковалёвцам хватило всего трёх ударов, из которых один прошел с пенальти. Впрочем, общая картина игры дебютантов всё равно выглядит симпатично.

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Во-первых, команда бежит. В данном случае можно вспомнить давний журналистский штамп про горящие глаза, который для ковалёвцев подходит идеально. Футбол Колоса направлен вертикально вверх, с открытием зон в полуфлангах и рывками скоростных хавбеков – за ними регулярно не успевают, что приносит стандарты и голов после них.

Особенно сильно подопечным Руслана Костишина даются штрафные удары – Мариуполь уже пропустил с него, а Олимпику едва не залетел красавец с 30 метров. Это оружие очень важно для новичков, ведь их энергозатратный стиль рано или поздно приводит к сваливанию в позиционную борьбу, на которой старожилы УПЛ собаку съели.

Три удаления и гол с пенальти в видеообзоре матча Олимпик – Колос – 0:1

Конечно, короновать Колос рано. Матч 2-го тура оказался для ковалёвцев крайне непростым, а нейтральным его зрителям было ещё труднее. Дальше дебютанту будет сложнее, но по уровню организации игры этот коллектив вполне может побороться если не за первую шестёрку, то точно за лидерство во второй. Такие новички УПЛ очень нужны.

Очень перспективный чемпионат

Общее впечатление от первой недели чемпионата производит гораздо более приятные эмоции, чем в прошлые годы. Уже с первых минут нового сезона УПЛ невооруженным глазом стало заметно существенное повышение скоростей середняков, каждый из которых выглядит примерно равным друг другу. Гранды же поразили своей мощью – раньше один из них всегда начинал с кучей открытых проблем и набирал форму уже по ходу турнира. Также зашли очень серьезные дебютанты, а чемпионы мира U-20 не только усиливают игру своих команд, но и собирают людей на трибуны.

Из откровенно проблемных команд вроде Черноморца, который годами не мог вылететь, остался только Олимпик – впрочем, в первых турах дончане сыграли не так уж и страшно. Конечно, есть ещё львовские клубы, однако у них довольно конкурентные составы и компетентные тренерские штабы – правда, Карпатам будет труднее из-за абсолютной несыгранности. Даже Ворскла, традиционно олицетворявшая всю печаль украинского футбола, сейчас пытается играть агрессивно – а это уже о многом говорит.

Если команды УПЛ будут держаться так и дальше, то мы получим самый крутой чемпионат Украины за последние пять лет.

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