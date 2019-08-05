Прірва між грандами та усіма іншими, сенсаційний новачок і чемпіони світу, які змінюють турнір: підсумки 2 туру УПЛ

Футбол 24 підводить підсумки 2-го туру чемпіонату України.

Прірва між грандами та усіма іншими зростає

Результати 2-го туру УПЛ підтвердили давно відому істину: у вітчизняних грандів – один чемпіонат, у десяти клубів за їхньою спиною – інший. Це особливо яскраво помітно у порівнянні з попереднім туром, адже між ними пройшло менше тижня. Для команд УПЛ це стало настільки значним потрясінням, що лише трьом учасникам турніру вдалося виграти два матчі поспіль – Шахтарю, Динамо та Колосу.

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Поєдинки "динамівців" і "гірників" проти Львова та Карпат являли собою вельми сумну картину. Лідери чемпіонату без особливих зусиль влаштували розгроми (по 3:0), забиваючи на будь-який смак, що й не дивно – вони тримали м'яч близько 60% ігрового часу та завдали у три-чотири рази більше ударів. Характерно, що в обох зустрічах після першого голу на 40-х хвилинах гранди одразу ж забивали другий – настільки легко сипалися їхні суперники. У львів'ян не виходило нічого, крім більш-менш компактної гри в першій третині зустрічі.

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Крихкість системи футболу андердогів у післяматчевому коментарі яскраво описав головний тренер "містян" Богдан Блавацький: "Переломним моментом матчу стала травма Мартана. Після його заміни організація гри та дисципліна розвалилися. Коли Буяльський забивав – Мартан би його проконтролював. Додано три хвилини – тому що Мартан отримав травму". Як же все просто...

Звісно, було б нечесно сильно критикувати Львів і незіграні Карпати за поразки грандам, однак перемоги останніх виявились аж занадто простими. У попередньому турі Шахтар і Динамо також набрали три очки, не доклавши особливих зусиль, але ще сумнішим є той факт, що прямо зараз поборотися з ними не може ніхто.

Середняки ще не набрали форму

У 2-му турі УПЛ відбулися одразу три зіткнення колективів, які в рівній мірі претендують на зону єврокубків. Найбільш помітною стала битва Маріуполя та Олександрії, яка завершилась поразкою бронзових призерів та судівським скандалом. Бригада Юрія Можаровського дійсно "наварила" справ, призначивши сумнівний пенальті у ворота Паньківа й не зарахувавши гол "жовто-чорних", однак переводити всі стрілки на арбітрів з боку Володимира Шарана та його підопічних не зовсім коректно.

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Олександрія зі своїм підсиленим складом та після феєричних зборів у Нідерландах завдала всього п'ять ударів по воротах – майже втричі менше, ніж Маріуполь, який володів ініціативою. Більшість зі жмені моментів біля воріт Худжамова подарували самі господарі, а переможний 50-метровий прорив Вакули розкрив проблеми "жовто-чорних" в обороні. Втім, не можна сказати, що азовці заганяли Олександрію – у них також простежувалася купа проблем, через які навряд чи вдасться дати бій АЗ у Лізі Європи. Втім, після втрати стількох минулорічних лідерів це не викликає подиву.

Матч Десни та Ворскли у Чернігові завершився перемогою "сіверян" (2:0), однак жодна з команд не мала суттєвої переваги. Обидва суперника непогано контратакували через фланги й мали по два моменти за гру – плюс, ще один наприкінці зустрічі полтавці відверто подарували. Підопічним Рябоконя допомогли краща виконавча майстерність та дещиця фарту, хоча слід відзначити перевагу в тактичній гнучкості – "зелено-білі" аж занадто тяжіють до лівого флангу та кросів. В цілому ж, від Десни на старті чекали більшого, від Ворскли – меншого, але висновки по них робити зарано.

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Поєдинок у Запоріжжі між Зорею та СК Дніпро-1 також продемонстрував неповну функціональну і тактичну готовність команд. На це є об'єктивні причини: у луганців новий тренер і важкий календар, а у дніпровців занадто молодий склад, який просто не витримує навантаження УПЛ – його футболістів вже на старті сезону хапають судоми. "Мужикам", звісно, можна дорікнути за вже третій небезпроблемний матч поспіль, однак гра інших середняків поки що знімає претензії. В новий чемпіонат з ходу змогли вкотитися лише гранди та Колос.

Колос – класне підсилення УПЛ

Після перших двох турів найбільшим відкриттям точно можна назвати Колос, який здобув другу поспіль перемогу й вирвався на третю сходинку в турнірній таблиці. Матч проти Олімпіка виявився не таким яскравим, як з Маріуполем – достатньо хоча б того факту, що для набору трьох очок ковалівцям вистачило всього трьох ударів (один – з пенальті). Втім, загальна картина гри дебютантів все одно виглядає симпатично.

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По-перше, команда біжить. В даному випадку можна згадати давній журналістський штамп про палаючі очі, який для ковалівців підходить ідеально. Футбол Колоса спрямований вертикально вверх, з відкриттям зон у напівфлангах та з ривками швидких хавбеків – за ними регулярно не встигають, що приносить стандарти та голи після них.

Особливо сильно підопічним Руслана Костишина вдається виконувати штрафні удари – Маріуполь вже пропустив таким чином, а Олімпіку ледь не залетів красень з 30-ти метрів. Ця зброя дуже важлива для новачків, адже їх енергозатратний стиль рано чи пізно призводить до звалювання у позиційну боротьбу, на якій старожили УПЛ "собаку з'їли".

Три вилучення та гол з пенальті у відеоогляді матчу Олімпік – Колос – 0:1

Звісно, коронувати Колос зарано. Матч 2-го туру виявився для ковалівців вкрай непростим, а нейтральним глядачам було ще важче. Далі дебютанту буде складніше, але за рівнем організації гри цей колектив цілком може дістатися зони плей-офф за єврокубки. Такі новачки УПЛ дуже потрібні.

Дуже перспективний чемпіонат

Загальне враження від першого тижня чемпіонату викликає набагато приємніші емоції, ніж у минулі роки. Вже з перших хвилин нового сезону УПЛ неозброєним оком стало помітним істотне підвищення швидкостей у футболі середняків, кожен з яких перебуває приблизно на одному рівні. Гранди ж вразили своєю міццю – раніше один з них завжди починав з купою відкритих проблем і набирав форму вже по ходу турніру. Також зайшли дуже серйозні дебютанти, а чемпіони світу U-20 не тільки підсилюють гру своїх команд, а й збирають людей на трибунах.

З відверто проблемних команд на кшталт Чорноморця, який роками ніяк не міг вилетіти, залишився тільки Олімпік – втім, у перших турах донеччани зіграли не так вже й страшно. Звісно, є ще львівські клуби, однак у них доволі конкурентні склади та компетентні тренерські штаби – щоправда, Карпатам буде важче через абсолютну незіграність. Навіть Ворскла, яка традиційно уособлювала весь смуток українського футболу, нині намагається грати агресивно – а це вже багато про що говорить.

Якщо команди УПЛ триматимуться так і надалі, то ми отримаємо найкрутіший чемпіонат України за останні п'ять років.

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