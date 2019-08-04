Шахтер в родных стенах разгромил Карпаты

Благодаря голам Марлоса, Жуниора Мораеса и Исмаили "горняки" уверенно переиграли Карпаты (3:0) в рамках матча 2-го тура УПЛ.

Ряд экспертов и болельщиков ожидали от матча Карпат в Харькове исключительно разгромного счёта – настолько львовяне уступают в классе и сыгранности Шахтеру. Действительно, уже с первых минут хозяева захватили контроль над мячом и стали проводить атаки, а на 7-й могли и забить: Алан Патрик выстрелил с левой из-за пределов штрафной, попал в Мораеса, а тот нанёс удар метров с 13 ты – Пидкивка парировал! Впрочем, на этом реальная острота у ворот "зелёно-белых" завершилась.

Карпатам быстро удалось свести поединок к позиционной борьбе. Подопечные Александра Чижевского уверенно держали компактность и не открывали зон перед собственной штрафной площадкой, а команда Луиша Каштру не повышала темп. Гостям даже удалось создать ряд моментов: в частности на 17-й минуте Вакуленко неточно пробил головой после скидки с углового, а на 25-й Карпенко принял передачу Ди Франко, прикрыл мяч корпусом от Додо и выстрелил с линии штрафной в дальний угол – Пятов в прыжке поймал мяч!

На 30-х минутах "горняки" стали повышать обороты, что сразу отразилось на количестве свободных зон. Шахтер раз за разом получал пространство на флангах – за Марлосом, Додо, Тайсоном и Исмаиили просто не успевали. Хозяева стали проводить угловые целыми сериями, однако Карпаты всё равно держались. Казалось, что на перерыв команды уйдут при нулях на табло, однако на 40-й минуте оборона львовян была прорвана фантастической передачей Алана Патрика в штрафную точно на ногу Марлосу. Бразило-украинец получил её перед воротами, после чего "щекой" пробил в левый нижний угол – 1:0.

Тут же Шахтер и добил Карпаты красивой комбинацией на 45-й минуте. Марлос убежал от Толочко и отдал передачу на Тете, тот в касание откинул в штрафную на Тайсона, а капитан "горняков" прикрыл мяч корпусом и отдал под удар Мораеса – Жуниор же метров с восьми попал в дальний нижний угол. 2:0 – и в компенсированное к первому тайму время время дончане могли забить третий мяч. Впрочем, прострел Исмаили на дальнюю штангу никто не успел замкнуть.

После перерыва Александр Чижевский снял Карпенко и выпустил в атаку Лейоуса, однако особого усиления "львы" от этого решения не получили. Всё, что удалось создать гостям на старте второго тайма – это очень слабый удар низом на 53-й минуте в исполнении Дубинчака. Шахтер же всем своим видом демонстрировал готовность устроить Карпатам разгром.

На 48-й и 52-й минутах дальними ударами пытались забить Тайсон и Алан Патрик, однако точности бразильским старожилам не хватило. На 57-й отличиться первым голом в новом сезоне мог Тете, который летел на замыкание своевременного прострела Додо в центр штрафной – впрочем, зимний новичок не попал по мячу. На 59-й шёл на дубль Мораес, который ворвался на правый край штрафной, качнул защитника и пробил с острого угла – на этот раз надёжно сыграл Пидкивка.

Карпаты держались и даже огрызались. В частности, на 62-й минуте Ди Франко заработал штрафной в центре, пошел к воротам и выиграл подбор после этого стандарта, после чего выстрелил метров с 15-ти выше ворот! Впрочем, сколько ниточке ни виться, а конец один. На 63-й Исмаили обыгрался с Марлосом на левом краю штрафной и замкнул его прострел на ближнюю штангу – 3:0!

Игра была сделана, хотя на 67-й минуте отличиться голом престижа могли и Карпаты – это Гуцуляк красиво прорвался сквозь Исмаили и Матвиенко в штрафной и пробил с левой над перекладиной!

Эндшпиль поединка прошел под аккомпанемент атак Шахтера. Луиш Каштру поднял в бой резервистов Сикана и Антонио, однако нельзя сказать, что они запомнились. "Горняки" в большей степени просто играли с Карпатами, устраивая сложные комбинации и пытаясь забить очень дальними ударами. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Шахтера со счётом 3:0.

Таким образом, Шахтер набрал 6 очков и остался на первой позиции в турнирной таблице. Карпаты пока идут последними, однако это лишь второй тур – всё ещё впереди.