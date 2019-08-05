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Жулио Сезар – о поражении от Колоса: У соперника впереди не было ничего кроме злосчастного пенальти

08:00 25 Читати українською
Жулио Сезар – о поражении от Колоса: У соперника впереди не было ничего кроме злосчастного пенальти
Жулио Сезар / Олимпик

Главный тренер Олимпика Жулио Сезар прокомментировал поражение от Колоса во втором туре УПЛ.

66’ Герман Пеньков
90+3’ Алию Абубакар
 
Евгений Смирный 43’
Виталий Гавриш 68’
43’ Евгений Смирный
66’ Герман Пеньков
68’ Виталий Гавриш
90+3’ Алию Абубакар

"Все очень тривиально: если ты не реализуешь свои моменты, то рискуешь в результате проиграть. Очень трудно проигрывать подобным образом. У соперника впереди не было ничего кроме этого злосчастного пенальти.

Колос благодаря пенальти вырвал победу у Олимпика

Мы в течение 45 минут полностью контролировали игру, владели мячом и комбинировали. Единственное, чего не хватало – завершения. Очень грустно. Но это футбол... Мы должны быть мужественными.

Нам нужно сплотиться, поднять голову и двигаться дальше. Нужно сделать все от нас зависящее, чтобы фортуна вернула нам этот долг уже в следующем матче.

Три удаления и гол с пенальти в видеообзоре матча Олимпик – Колос – 0:1

В моменте с пенальти наш вратарь, возможно, слишком агрессивно пошел на мяч и поэтому арбитр принял такое решение... Повторюсь, у Колоса был единственный шанс обыграть нас сегодня – это длинные забросы вперед в надежде на удачный отскок. Так и произошло", – цитирует Жулио Сезара официальный сайт Олимпика.

blog_ava
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