Жулио Сезар – о поражении от Колоса: У соперника впереди не было ничего кроме злосчастного пенальти

Главный тренер Олимпика Жулио Сезар прокомментировал поражение от Колоса во втором туре УПЛ.
"Все очень тривиально: если ты не реализуешь свои моменты, то рискуешь в результате проиграть. Очень трудно проигрывать подобным образом. У соперника впереди не было ничего кроме этого злосчастного пенальти.
Колос благодаря пенальти вырвал победу у Олимпика
Мы в течение 45 минут полностью контролировали игру, владели мячом и комбинировали. Единственное, чего не хватало – завершения. Очень грустно. Но это футбол... Мы должны быть мужественными.
Нам нужно сплотиться, поднять голову и двигаться дальше. Нужно сделать все от нас зависящее, чтобы фортуна вернула нам этот долг уже в следующем матче.
Три удаления и гол с пенальти в видеообзоре матча Олимпик – Колос – 0:1
В моменте с пенальти наш вратарь, возможно, слишком агрессивно пошел на мяч и поэтому арбитр принял такое решение... Повторюсь, у Колоса был единственный шанс обыграть нас сегодня – это длинные забросы вперед в надежде на удачный отскок. Так и произошло", – цитирует Жулио Сезара официальный сайт Олимпика.