Жулио Сезар – о поражении от Колоса: У соперника впереди не было ничего кроме злосчастного пенальти

Главный тренер Олимпика Жулио Сезар прокомментировал поражение от Колоса во втором туре УПЛ.

"Все очень тривиально: если ты не реализуешь свои моменты, то рискуешь в результате проиграть. Очень трудно проигрывать подобным образом. У соперника впереди не было ничего кроме этого злосчастного пенальти.

Колос благодаря пенальти вырвал победу у Олимпика

Мы в течение 45 минут полностью контролировали игру, владели мячом и комбинировали. Единственное, чего не хватало – завершения. Очень грустно. Но это футбол... Мы должны быть мужественными.

Нам нужно сплотиться, поднять голову и двигаться дальше. Нужно сделать все от нас зависящее, чтобы фортуна вернула нам этот долг уже в следующем матче.

Три удаления и гол с пенальти в видеообзоре матча Олимпик – Колос – 0:1

В моменте с пенальти наш вратарь, возможно, слишком агрессивно пошел на мяч и поэтому арбитр принял такое решение... Повторюсь, у Колоса был единственный шанс обыграть нас сегодня – это длинные забросы вперед в надежде на удачный отскок. Так и произошло", – цитирует Жулио Сезара официальный сайт Олимпика.