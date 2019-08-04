Рябоконь цитатой Прокопенко прокомментировал победу над Ворсклой

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился впечатлениями после победы над Ворсклой (2:0).

"Главное было добиться результата. Как говорил Евгений Прокопенко: «Не ищите логики в футболе». В первом матче мы показывали более содержательный футбол, сейчас было значительно сложнее.

Десна – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча

Но в первом матче мы умудрились проиграть. Сегодня было сложновато, но тем ценнее эта победа", – сказал Рябоконь Футбол NEWS.

Десна уверенно победила Ворсклу со счетом 2:0 и завоевала первые 3 очка в УПЛ.

Десна на своем поле уверенно победила Ворсклу