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Рябоконь цитатой Прокопенко прокомментировал победу над Ворсклой

10:31 51 Читати українською
Рябоконь цитатой Прокопенко прокомментировал победу над Ворсклой
Александр Рябоконь / ТК Футбол

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился впечатлениями после победы над Ворсклой (2:0).

19’ Владислав Калитвинцев
79’ Олександр Філіппов
 
19’ Владислав Калитвинцев
79’ Олександр Філіппов

"Главное было добиться результата. Как говорил Евгений Прокопенко: «Не ищите логики в футболе». В первом матче мы показывали более содержательный футбол, сейчас было значительно сложнее.

Десна – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча

Но в первом матче мы умудрились проиграть. Сегодня было сложновато, но тем ценнее эта победа", – сказал Рябоконь Футбол NEWS.

Десна уверенно победила Ворсклу со счетом 2:0 и завоевала первые 3 очка в УПЛ.

Десна на своем поле уверенно победила Ворсклу

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Александр Рябоконь Александр Рябоконь Десна - Ворскла Ворскла Ворскла Десна Десна Виктор Прокопенко
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