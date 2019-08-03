Львов – Динамо: Буяльский повторил легендарный чудо-гол, Сидорчу отдал 2 эффектных ассиста

Львов принимает Динамо Киев во 2-м туре чемпионата Украины. Счет и обзор матча УПЛ 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Львов – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 19:30 по киевскому времени. Для команды Хацкевича это второй за 4 дня матч в городе льва. В среду динамовцы обыграли Карпаты со счетом 2:0. Львов же в УПЛ 2019/20 стартовал с выездной победы над Десной 2:1, героями которой стали бразильцы Жозе Витор и Тавареш. Львовяне выиграли только один матч против Динамо, и то на выезде. Все остальные 5 завершились минимальными победами киевлян.

Львов – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Буяльский мог забивать на 2-й минуте – не совсем удачный удар после навеса с правого фланга. Еще одну похожую атаку замыкал де Пена. На этот раз вратарь на месте. Борзенко блокировал удар Беседина локтем – хоть расстояние до мяча была очень близкое, но защитник Львова выставлял руку. Очень похоже, что пенальти, хотя судья Иванов не согласен. На 25-й минуте де Пена в своем стиле вырезает филигранный кросс на голову Беседина, однако Артем с нескольких метров пробивает в Сарнавского – 6-й удар и 2-й точный у динамовцев за первые 25 минут. Львов откровенно отмалчивается в этом плане.

Мартан в борьбе с Бесединым потянул мышцу бедра и попросил замену. Показывают трибуны стадиона во Львове. Здесь у Динамо звездная компания: чемпионы мира Попов и Цитаишвили, а также опытные Гармаш, Миколенко и Шапаренко. Последнего сейчас перевели в дубль, по информации канала "Футбол 2". Мол, Николай не устраивает Хацкевича своей формой. Между тем Цыганков, Соль и Кадири активно разминаются.

Висенте классно забросил на ход Реннану, бразильцы организовали первый удар хозяев аж на 35-й минуте. Бущан с мощным выстрелом в ближний угол справился на отлично. Де Пена очень слабо пробил метров с 22-х. Сарнавский сегодня настроен слишком серьезно, чтобы такие пропускать. Шепелев классно открылся на правом фланге, Беседин получил снаряд транзитом через защитника, но пробил в перекладину. Де Пена добивал, однако Артем еще и невзначай сделал подножку партнеру.

Бурда пытался повторить свой фокус с матча Суперкубка против Шахтера, но не попал. Де Пена шокировал дикой обрезкой в ​​центре поля, львовяне выбежали в быструю контру, но Богунов пробил рядом со штангой. На первой компенсированной минуте Сидорчук божественным пасом из глубины забросил на Буяльского, а Виталий в уже легендарном стиле ван Перси на ЧМ-2014 эффектно забил в падении "рыбкой".

Шепелев протащил мяч в чужой штрафной и заработал сомнительный пенальти. Буяльский разорвал паучка в девятке, сделав счет 2:0. Просто львовское дежавю какое-то! В матче с Карпатами было что-то очень похожее – там также хозяева из Львова пропустили в конце тайма один, а в компенсированное время с пенальти. Почти сразу после перерыва де Пена использовал вторую голевую закидушку Сидорчука и чрезвычайно красиво положил в дальний верхний угол. Не ждали, а Сергей божит сегодня в роли племейкера!