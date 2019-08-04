Три удаления и гол с пенальти в видеообзоре матча Олимпик – Колос – 0:1

Колос победил Олимпик во 2 туре УПЛ (1:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

Состоялся поединок между Олимпиком и Колосом в рамках второго тура Премьер-лиги. В конце первого тайма главный арбитр матча удалил вингера команды из Коваливки Евгения Смирного.

Олимпик – Колос: Смирный получил неоднозначное удаление

На 66 минуте был удален голкипер Олимпика Герман Пеньков, а Виталий Гавриш реализовал пенальти. Уже в дополнительное время защитник донецкой команды Алия Абубакар увидел перед собой красный свет за отмашку от соперника.

Колос благодаря пенальти вырвал победу у Олимпика

Таким образом, поединок завершился минимальной победой команды Костышина со счетом 1:0. После этой победы Колос набрал шесть очков и поднялся на второе место, а Олимпик так и остался с нулем в турнирной таблице.