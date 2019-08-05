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Лучкевич разъяренный действиями арбитра Можаровского в матче Мариуполь – Александрия

09:17 10 Читати українською
Лучкевич разъяренный действиями арбитра Можаровского в матче Мариуполь – Александрия
Валерий Лучкевич / Фото ФК Александрия

Игрок Александрии Валерий Лучкевич оценил действия рефери в матче 2-го тура УПЛ против приазовцев.

77’ Руслан Фомин
83’ Владислав Вакула
 
Артем Ситало 90+5’
77’ Руслан Фомин
83’ Владислав Вакула
90+5’ Артем Ситало

"Мне интересно, как они будут отвечать за гол, который не засчитали. Наши ребята разминались у боковой линии. Они четко слышали, как боковой говорил: "Вне игры не было, я не поднимаю". Далее они друг на друга смотрят.

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Не знаю, почему так произошло, спросите Можаровского. Мы забиваем чистый гол, его отменяют. В моменте с пенальти меня Валерий Федорчук ударил, сам кричит, и ставят пенальти в наши ворота. Эмоции переполняют, злость", – сказал Лучкевич в комментарии ФутболNEWS.

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Напомним, Александрия потерпела поражение со счетом 1:2 и остается с нулем очков после двух туров.

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Теги
Валерий Лучкевич Валерий Лучкевич Александрия Александрия Юрий Можаровский Мариуполь - Александрия
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