Лучкевич разъяренный действиями арбитра Можаровского в матче Мариуполь – Александрия

Игрок Александрии Валерий Лучкевич оценил действия рефери в матче 2-го тура УПЛ против приазовцев.

"Мне интересно, как они будут отвечать за гол, который не засчитали. Наши ребята разминались у боковой линии. Они четко слышали, как боковой говорил: "Вне игры не было, я не поднимаю". Далее они друг на друга смотрят.

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Не знаю, почему так произошло, спросите Можаровского. Мы забиваем чистый гол, его отменяют. В моменте с пенальти меня Валерий Федорчук ударил, сам кричит, и ставят пенальти в наши ворота. Эмоции переполняют, злость", – сказал Лучкевич в комментарии ФутболNEWS.

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Напомним, Александрия потерпела поражение со счетом 1:2 и остается с нулем очков после двух туров.