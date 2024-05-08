Реал – Бавария: видео шедевра в ворота Лунина и дубля Хоселу
Реал встречается с Баварией в полуфинале Лиги чемпионов. Смотрите голевые моменты на "Футбол 24".
завершено
Альфонсо Дэвис 68’
68’ Альфонсо Дэвис
87’ Хоселу
90+2’ Хоселу
Первый матч завершился ничьей, поэтому все решается в Мадриде. Реал лучше атаковал и создавал больше моментов, но Нойер тянул все удары по воротам. Ближе всех к голу был Родриго.
Бавария нашла свой шанс открыть счет. Кейн забросил в свободную зону на Дэвиса, который вышел вместо травмированного Гнабри. Альфонсо сместился в центр и подкрутил под штангу – без шансов для Лунина.
На последних минутах Мадрид оформил камбэк. Гол Начо отменили из-за фола, но Хоселу оформил дубль. Форвард сперва сыграл на добивании после удара Винисиуса. А затем замкнул в пустые ворота прострел Рюдигера.
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