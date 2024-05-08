Реал встречается с Баварией в полуфинале Лиги чемпионов. Смотрите голевые моменты на "Футбол 24".

Первый матч завершился ничьей, поэтому все решается в Мадриде. Реал лучше атаковал и создавал больше моментов, но Нойер тянул все удары по воротам. Ближе всех к голу был Родриго.

Бавария нашла свой шанс открыть счет. Кейн забросил в свободную зону на Дэвиса, который вышел вместо травмированного Гнабри. Альфонсо сместился в центр и подкрутил под штангу – без шансов для Лунина.

На последних минутах Мадрид оформил камбэк. Гол Начо отменили из-за фола, но Хоселу оформил дубль. Форвард сперва сыграл на добивании после удара Винисиуса. А затем замкнул в пустые ворота прострел Рюдигера.

JOSELU MASSIVE GOAL FOR REAL MADRID!!! pic.twitter.com/CrtaY6Pe17 — TC (@totalcristiano) May 8, 2024