Голкипер Евгений Гриценко еще в детстве попал в структуру "горняков", но в свои 27 лет так и не получил никакого шанса.

"Сегодня закончился мой контракт с Шахтером. Это были незабываемые и значимые 20 лет. Да, моя история с ФК Шахтер Донецк началась еще в далеком 2002 году, именно тогда маленький мальчик из Донецка "пошел за мечтой". Этот путь навсегда останется в моей памяти. Путь богатый победами и поражениями, улыбками и слезами, невероятными успехи и досадными неудачами. Я безгранично благодарен всем и каждому, кто работал со мной бок о бок на протяжении этих замечательных 20 лет.

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Большое спасибо президенту клуба Ахметову Ринату Леонидовичу. Вы всегда будете для меня примером человека, преданного всем сердцем Украинскому футболу.

Я помню всех работающих со мной тренеров, всех врачей, директоров, всех многочисленных игроков на всех уровнях, с которыми было большой честью работать. Спасибо всем и каждому, кто был причастен к этому большому клубу. Все вы, без исключения, навсегда в моем сердце!

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Моя история с Шахтером подошла к концу, но, оглядываясь назад, я буду всегда с гордостью вспоминать эти незабываемые 20 лет моей жизни. Благодарю тебя, Шахтер. Я прошел все ступени академии и дошел до своей детской мечты, первой команды ФК Шахтер. Конечно, в моих мечтах и ​​чаяниях был другой финал. Мне, к сожалению, так и не предоставили шанса сыграть за Шахтер в Премьер-Лиге, хотя я работал для этого 20 лет. Это единственное, в чем я разочарован… Но за все остальное я искренне благодарю и не говорю "Прощай!", я говорю: "До свидания, мой родной и лучший Шахтер!".

Желаю успехов команде в будущем, надеюсь, что мы еще встретимся на зеленых полях свободной и несгибаемой Украины!!!" – написал Гриценко в Instagram.

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