Нападающий закарпатцев Владислав Вакула поделился эмоциями от проигрыша ровенчанам (1:3) в ключевой дуэли за выживание в 27-м туре УПЛ.

"Второй наш поединок, в котором судит этот арбитр (Игорь Пасхал, – прим.). Прошу проверить его на профпригодность, пересмотреть его компетентность.

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Два матча – два спорных эпизода. Обидно проигрывать, ехали за положительным результатом. Но для нас борьба продолжается – у нас еще три встречи впереди.

В моменте с голом все ребята доработали до конца и забили. Возможно, мы где-то расслабились, что ли. Но глубоко сели – пропустили. На второй тайм будто настроились, неплохо начали, однако результат на табло. Пытались исправить ошибки, нам на них указал Желько Любенович, но опять же – результат на табло. Мы продолжим бороться", – цитирует Вакулу официальный сайт Миная.

Напомним, Минай за три тура до финиша идет в турнирной таблице УПЛ последним, набрав 19 очков.

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