Арсен Венгер – одна из самых выдающихся фигур в истории английского футбола. Хотя британцы прохладно относятся к французам, ему, как и королю Эрику, удалось завоевать уважение и признание на капризной футбольной арене Туманного Альбиона.

Арсен Венгер – это целая эпоха в истории лондонского Арсенала. Под его “крылом” выросло много талантов, победа в АПЛ, финал ЛЧ – карьера француза была богатой на свершения.

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Однако принимали Арсена в Лондоне вовсе не с фанфарами. Для английского футбола он был почти неизвестным специалистом. Никто не следил за его работой в Нанси, Монако и Японии, поэтому когда боссы Арсенала позвали его на тренерский мостик, у большинство среагировало как минимум удивлением. Некоторые СМИ и вообще проявляли чудеса скептицизма, и заголовки "Кто такой Арсен", "Это еще что за ноунейм?" были далеко не редкостью. Особенно разозлились болельщики, которые уверовали в слухи о приходе легендарного Йохана Кройффа. Еще бы, вместо легенды – неизвестный француз!

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Француз реагировал с присущей ему сдержанностью. Он был вторым иностранцем среди тренеров АПЛ, во главе Челси стоял Гуллит. Совсем не та ситуация, что сейчас. И прием к гостям был соответствующим – британцы были убеждены, что лучше понимать специфику их футбола и достигать успехов могут только соотечественники.

Я всегда мечтал работать в Англии. Здесь особая специфика футбола, и мне хотелось принести свои идеи на футбольные поля Туманного Альбиона. А еще болельщики – они же практически живут футболом! Да, над приглашением Арсенала я не думал ни секунды, – вспоминал Арсен в своей книге.

Венгер возглавил "канониров" 1 октября 1996 года. Брюс Риох и Пэт Райс не то чтобы "смазали" начало сезона, но растеряли очки, которые были ключевыми в борьбе за трофей. Французу дали время на построение игры, но задачи квалификации в еврокубки никто не отменял. У Арсена был неплохой подбор исполнителей: Симен, Адамс, Киоун, Виейра, Райт, Бергкам, молодой Анелька – с этими ребятами можно было выполнять задачи.

До речі, про англійські команди у єврокубках. Вже завтра Астон Вілла спробує взяти реванш в Олімпіакоса у півфіналі Ліги Європи. Ліцензійний букмекер GGBET вважає, що бірмінгемцям це вдасться – 1,92 на перемогу гостей. Звитяга Олімпіакоса перед рідними трибунами помножить ставку на 3,42, коефіцієнт на нічийний результат – 3,98.

Дебютировал Венгер победой над Блэкберном, но выдать победную серию не удалось. Ничья с Ковентри и Уимблдоном, поражение Манчестер Юнайтед полностью "похоронили" надежды на чемпионство. Но рисунок игры "канониров" начал устроить боссов и болельщиков, поэтому ни о каком "шатании кресла" под французом не было и речи. Его идеям поверили, и, как показало время, правильно сделали.

На легендарном Хайбери Арсенал регулярно забивал и радовал зрителей ярким быстрым футболом, на выезде команда тоже действовала уверенно, хотя были и "осечки". Даже пресса стала более лояльной к Арсену и "вспомнила", что он не был приобщен к формированию команды и ее подготовке к сезону. "Канониры" уверенно шагали в верхней части таблицы и боролись за еврокубки.

И на финишной прямой как раз не хватило той щепотки очков, которая растерялась на дистанции. Арсенал стал третьим, имея с Ньюкаслом одинаковое количество очков. А Лига чемпионов была так близко... Когда эмоции утихли, все проанализировали факты – Венгер дал команде новый стиль и требует больше времени и новых игроков. Он их получил, и уже в следующем году Манчестер Юнайтед был сброшен с пьедестала – Арсенал стал победителем английской Премьер-лиги.