В руководящую структуру отечественного футбола стали поступать предложения по проведению 20 декабря 2022 года внеочередного конгресса. С целью изучения этих предложений была создана рабочая группа по проверке протоколов и решений членов УАФ. Сегодня (7 декабря) состоялось первое заседание группы, на котором было принято решение о невозможности проведения внеочередного Конгресса в указанные сроки. Глава УАФ Андрей Павелко сейчас находится под следствием и не принимает непосредственного участия в официальных мероприятиях.

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"В ходе заседания мы рассмотрели и проанализировали протоколы по предложению созыва внеочередного конгресса, которые уже поступили в УАФ. Также были рассмотрены еще не пришедшие в УАФ протоколы, но которые были обнародованы в средствах массовой информации.

По протоколам, имеющим признаки несоответствий Устава УАФ и уставам соответствующих членов, мы решили направить запросы в региональные ассоциации с просьбой предоставить объяснения по этим фактам. Что касается отдельных протоколов, в которых есть признаки грубых нарушений уставных норм, мы будем передавать информацию в Администрацию УАФ с предложением дальнейшего рассмотрения их Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ.

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Кроме того, мы решили обратиться в соответствующие областные органы власти. Будем просить прокомментировать имеющуюся информацию о возможном влиянии представителей органов государственной власти на решение отдельных региональных ассоциаций футбола о созыве внеочередного Конгресса УАФ. Чтобы не допустить нарушений нашего устава, а также уставов ФИФА и УЕФА, мы находимся на постоянной связи с представителями этих организаций", – прес-служба УАФ приводит комментарий первого вице-президента Анатолия Демьяненко.

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