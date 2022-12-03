"От руководства УАФ раздаются тезисы "если бы не мы, то..." и начинается шантаж по ЧМ-2030.

Арест Павелко и Записоцкого: адвокат УАФ назвал персону, которой отдали "резонансные" деньги

Скажу так – чтобы Украина не упустила возможность проведения ЧМ-2030 нужно поскорее закончить с коррупцией и схемами! Украинским футболом нельзя жонглировать и использовать в своих целях!" – написал Цыганык на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, 5 октября Украина вместе с Испанией и Португалией подали совместную заявку на проведение Мундиаля в 2030 году. Ранее Андрею Павелко и генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому суд избрал меру пресечения по делу о хищении денег на футбольных полях – 2 месяца ареста. Оба вышли под залог почти в 20 миллионов гривен.

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