В 2022 году мы впервые отмечаем день ВСУ в условиях полномасштабной войны. За последние почти 10 месяцев украинские военные стали героями для нас, настоящим ужасом для россиян, а их действиями восхищается весь мир. В своем могуществе ВСУ убедили не только атеистов, но даже российских пропагандистов, которые от мантры "взять Киев за три дня" теперь открыто боятся боевых действий на своей территории.

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Они – герои нашего времени. Они – будущее светлой и свободной Украины. Они – лучшая армия мира, наша защита и уверенность. Они – Вооруженные Силы Украины. Эти три буквы "ВСУ", без преувеличения, стали знаковыми для каждого из нас.

Неудивительно, что 6 декабря с самого утра украинские воины принимают поздравления с профессиональным праздником от игроков и клубов. "Футбол 24" приобщается к поздравлениям и желает каждому, кто защищает Украину, скорейшей победы и возвращения домой.

"Увлекаемся стойкостью и отвагой украинских военных, которые берегут нашу страну и миллионы украинцев. Гордимся невероятными подвигами каждого героя. Спасибо ВСУ за нашу свободу и независимость, за наши жизни", – говорится в поздравлении Шахтера.

"Поздравляем настоящих Героев, Защитников нашей страны и выражаем им безграничную благодарность. Спасибо вам за то, что не дали врагу разрушить нашу страну, за то, что каждый день приближаете нашу Победу! Вы – лучшие сыновья и дочери Украины, Вы – опора и защита нашего государства", – так поздравляет защитников Украины киевское Динамо.

Карпаты Львов записали специальное видеопоздравление для Вооруженных Сил Украины. "Спасибо за то, что вы делаете. Вы защищаете нас, Украину, и даете нам возможность играть в футбол. Спасибо, что вы есть. Вы – главная команда нашей страны. Мы все болеем за вас", – заявил главный тренер Карпат Андрей Тлумак, к которому со словами благодарности воинам приобщились и футболисты "львов".

Куда без главного футболиста-волонтера Романа Зозули, который уже сделал и продолжает вносить огромный вклад в победу Украины. "В этом году я жене столько раз не признался в своей любви и преданности, сколько раз это делал в адрес ВСУ. Наши воины развалили "вторую армию мира", развалят и дьявольскую империю. Я с вами с самого начала и до нашей победы!" – написал экс-нападающий сборной Украины.

Александр Шовковский кланяется воинам за мужество и стойкость, за несгибаемость и надежду, которую они внушают украинцам. "Гордимся Вами! Украина обязательно победит, в первую очередь, благодаря Вам", – отметил легенда украинского футбола.

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко тоже поздравляет наших защитников. "С днем ВСУ", – лаконично написал бывший футболист и телеэксперт.

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете. За бессонные ночи, за храбрость, и чтобы вы знали – мы в тылу сделаем все, чтобы вы не были забыты. Все, что вы делаете, это не зря. Я говорил и говорю, что наша украинская армия – лучшая в мире. Духом она – первая в мире. Мы это ценим и помним", – подчеркнул президент Ингульца Александр Поворознюк, завершив оду ВСУ в своем фирменном стиле.

СК Днепр-1, который будет зимовать в статусе лидера УПЛ, пожелал украинским военным несокрушимого духа и силы. "Убеждены, что уже вскоре чемпионат Украины, в первую очередь, вашими усилиями, придет в Донецк и Луганск, Севастополь и Симферополь", – днепровский клуб верит в скорое возвращение всех временно оккупированных территорий под контроль Украины. Верим и мы.

"Сегодня – особенный день для нашей страны. День Вооруженных Сил Украины. Фактически, сегодня каждый день в Украине – это день наших ВСУ, которые защищают нас, оберегают от вражеских ракет и снарядов, от зверств извергов, пришедших на нашу землю. Каждый день вы готовы отдать ради своей страны самое дорогое, что у вас есть. Пусть бережет вас Бог. Слава ВСУ!" – подчеркнул капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко.

"Спасибо", – написал Александр Зинченко, добавив эмодзи украинского флага.

Экс-президент Руха Григорий Козловский назвал воинов титанами, великанами духа и могущественной силой. "Мы все сейчас – Вооруженные силы Украины. Уверен, что Победа будет за нами, и она уже близко! А мы в этом поможем", – отметил Козловский.

"Пусть все ваши семьи дождутся вас домой целыми и невредимыми. Вечно будем помнить героев, отдавших свою жизнь, защищая нашу неньку... Очень надеемся, что уже в следующем году мы все вместе отпразднуем нашу общую победу", – поздравление украинским военным от Металлиста 1925. Быстрого возвращения с победой воинам пожелал и ровенский Верес.

Кривбасс, главный тренер которого Юрий Вернидуб несколько месяцев провел на фронте, тоже восхищается мужеством наших защитников. "Именно благодаря вам, наши воины, Украина выстояла, сохранилась как независимое государство, перехватила инициативу, защищает мирное небо над нашими головами и продолжает выгонять проклятого врага подальше из наших земель", – криворожский клуб держит кулаки за наших героев.

Спасибо вам, воины! Слава Украине!

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