До керівної структури вітчизняного футболу стали надходити пропозиції щодо проведення 20 грудня 2022 року позачергового конгресу. З метою вивчення цих пропозицій було створено робочу групу з перевірки протоколів та рішень членів УАФ. Сьогодні (7 грудня) відбулося перше засідання групи, на якому було ухвалено рішення про неможливість проведення позачергового Конгресу у зазначені терміни. Очільник УАФ Андрій Павелко зараз перебуває під слідством і не бере безпосередньої участі у офіційних заходах.

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"Під час засідання ми розглянули та проаналізували протоколи щодо пропозиції скликання позачергового конгресу, що вже надійшли до УАФ. Також були розглянуті протоколи, що ще не прийшли в УАФ, але були оприлюднені в засобах масової інформації.

По тих протоколах, що мають ознаки невідповідностей Статуту УАФ та статутам відповідних членів, ми вирішили направити запити до регіональних асоціацій із проханням надати пояснення щодо цих фактів. Щодо окремих протоколів, в яких є ознаки грубих порушень статутних норм, ми будемо передавати інформацію до Адміністрації УАФ із пропозицією подальшого розгляду їх Контрольно-дисциплінарним комітетом УАФ.

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Крім того, ми вирішили звернутися до відповідних обласних органів влади. Будемо просити прокоментувати наявну інформацію про можливий вплив представників органів державної влади на рішення окремих регіональних асоціацій футболу щодо скликання позачергового Конгресу УАФ. Щоб не допустити порушень нашого статуту, а також статутів ФІФА та УЄФА, ми перебуваємо на постійному зв’язку з представниками цих організацій", – прес-служба УАФ наводить коментар першого віце-президента Анатолія Дем'яненка.

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