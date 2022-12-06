Згідно з його даними, з початком повномасштабної війни Росії проти України УАФ зменшила оклади на 50%. Проте дехто отримує премію у розмірі 100% окладу (позначка "+" на фото нижче).

Вацко обурився через спроби Павелка зберегти посаду президента УАФ : "Готовий шантажувати виключенням із ФІФА та УЄФА"

Лучано Лучі, Нікола Ріццолі та Франческо Баранка заробляють понад 10 тисяч євро на місяць. Зарплатня Олега Протасова та Олексія Михайличенка складає 329 тисяч, адже вони обіймають по дві посади та ще мають премії.

Костянтин Андріюк стверджує, що працівники, які за документами є менеджерами УАФ, насправді охороняють Андрія Павелка, його дружину Катерину Чаус та приватний розкішний будинок.