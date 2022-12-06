Согласно его данным, с началом полномасштабной войны России против Украины УАФ снизила оклады на 50%. Однако некоторые получают премию в размере 100% оклада (отметка "+" на фото ниже).

Вацко возмутился из-за попыток Павелко сохранить пост президента УАФ: "Готов шантажировать исключением из ФИФА и УЕФА"

Лучано Лучи, Никола Риццоли и Франческо Баранко зарабатывают более 10 тысяч евро в месяц. Зарплата Олега Протасова и Алексея Михайличенко составляет 329 тысяч, ведь они занимают две должности и еще имеют премии.