Журналист раскрыл зарплаты в УАФ: Михайличенко и Протасов получают 330 тысяч, менеджеры охраняют Павелко
Журналист и активист Константин Андриюк поделился информацией о зарплатах работников Украинской ассоциации футбола.
Согласно его данным, с началом полномасштабной войны России против Украины УАФ снизила оклады на 50%. Однако некоторые получают премию в размере 100% оклада (отметка "+" на фото ниже).
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Лучано Лучи, Никола Риццоли и Франческо Баранко зарабатывают более 10 тысяч евро в месяц. Зарплата Олега Протасова и Алексея Михайличенко составляет 329 тысяч, ведь они занимают две должности и еще имеют премии.
Константин Андриюк утверждает, что работники, которые по документам являются менеджерами УАФ, на самом деле охраняют Андрея Павелко, его жену Екатерину Чаус и частный роскошный дом.