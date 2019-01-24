Поиски пропавшего самолета с Эмилиано Салой – операция завершилась безрезультатно, полиция не верит в шансы людей выжить

Операция по поиску пропавшего самолета, на борту которого находился новичок Кардиффа Эмилиано Сала, завершена. Шансы найти людей живыми, к сожалению, катастрофически низкие. "Футбол 24" следит за ситуацией и сообщает об основных событиях операции.

Утром 24 января продолжились поиски самолета, на борту которого находился аргентинский форвард Эмилиано Сала. Напомним, ранее стало известно, что частный самолет с нападающим на борту пропал без вести в районе Нормандских островов в понедельник вечером. Диспетчеры получили с судна запрос на экстренную посадку, однако после этого связь оборвалась. О судьбе Салы и пилота до сих пор ничего неизвестно.

Полиция завершила поиски пропавшего самолета с Эмилиано Салой – официальное заявление

Обновлено 24 января 19:15. Полиция объявила о завершении поисков самолета, на борту которого находился Эмилиано Сала. Футболиста и пилота не нашли. Как заявили правоохранители, шансы найти людей живыми близки к нулю.

Обновлено 23 января 20:00. Поиск на сегодня завершен из-за наступления темноты, сообщает полиция Гернси. За 9 часов активной спасательной операции не было найдено остатков пропавшего без вести самолета. Решение о продлении поисков будут принимать утром. Сегодня обновлений больше не будет.

Обновлено 23 января 18:50. От имени семьи футболиста сделал заявление его друг Мартин Молтени: "Мы хотим поблагодарить людей за поддержку. Поиски продолжаются. Мы постоянно на связи с посольством, местной полицией и агентом Эмилиано. Последний непрерывно с нами контактирует".

Также появилась информация, что пилот маленького самолета, которым летел Сала, Дэйв Ибботсон перед вылетом переписывался с друзьями в Facebook о том, что ILS (система захода на посадку) самолета выглядит заржавевшей.

Обновлено 23 января 15:30. Стало известно, кому принадлежал пропавший самолет. Владельцем воздушного судна Piper PA-46-310P Malibu с регистрационным номером 264DB был агент Уилли Маккей, который помогал осуществить трансфер Салы из Нанта в Кардифф.

Statement from the @aaibgovuk about the missing light aircraft.



'A US-registered Piper PA-46-310P Malibu aircraft registration N264DB' pic.twitter.com/KnRQLTQJ8E — John Fernandez (@JohnFernandez1) 23 січня 2019 р.

Кроме того, назвали имя пилота. Это 60-летний британец Дэйв Ибботсон, отец троих детей, который имел большой опыт полетов на легкомоторных самолетах. На борту находились только он и Эмилиано Сала.

Поиски продолжаются, однако пока не найдено новых обломков и любых следов пропавшего самолета.

Самолет, в котором был Сала, несколько раз не мог подняться в воздух перед вылетом

Обновлено 23 января 14:20. Президент Кардиффа заявил, что клуб не организовывал данный полет. Сала самостоятельно принял решение лететь самолетом, который впоследствии исчез. Кардифф предлагал организовать перелет, однако аргентинец отказался.

В настоящее время поиски продолжают силами трех самолетов, одного вертолета и водного транспорта. Ситуацию осложняет сильный ветер.

Обновлено 23 января 12:30. Полиция выдвинула 4 версии после исчезновения самолета с футболистом. Первая – самолет упал на землю, люди не вышли на связь. Вторая – самолет упал в воду, а люди были подобраны кораблем и не вышли на связь. Третья – воздушное судно упало в море, а люди смогли перебраться на спасательный плот, который был на борту. И четвертая – самолет развалился при контакте с поверхностью воды, а пассажиры тоже оказались в воде.

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9.30am



We are searching based on four possibilities:



1. They have landed elsewhere but not made contact.

2. They landed on water, have been picked up by a passing ship but not made contact

3. They landed on water and made it into the life raft we know was on board — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 січня 2019 р.

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Coastal areas around Alderney and off-lying rocks and islands will also be searched from the air.



Updates will be provided once information is available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 січня 2019 р.

Полиция сообщила, что вечером вторника на поверхности воды были обнаружены несколько обломков. Пока что спасатели не смогли подтвердить, являются ли они частями пропавшего воздушного судна. Глава поисковой службы Джон Фитцжеральд отметил, что было найдено погнутый кусок металла и подушку, вблизи которых плавали еще несколько мелких предметов. Никаких следов людей не обнаружено, сообщает Sky Sports.

В настоящее время два самолета и несколько катеров продолжают поиски пропавшего судна в районе острова Гернси, возле которого теоретически мог упасть самолет с Эмилиано Салой на борту. Там были найдены обломки, вероятно, именно этого воздушного судна.

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23rd January

7.30am update.

We have resumed searching. Two planes are taking off & will search a targeted area we believe has the highest likelihood of finding anything, based on review of the tides and weather since it went missing. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 січня 2019 р.

К сожалению, шансы найди Салу и пилота живыми маловероятны. Как еще вчера заявил тот же Фитцджераль, если самолет таки упал в море, то оба уже погибли, ведь не смогли бы столько времени находиться в холодной воде. Поэтому операция, скорее всего, приобретает уже не спасательный, а только поисковый характер.

Авиационный консультант Хорхе Поланко в комментарии TyC Sports выразил удивление решением пилота совершить полет в условиях неблагоприятных погодных условий (в тот вечер была плохая видимость, а также падал мокрый снег с дождем).

Решение пересечь канал ночью при плохой погоде на самолете с одним двигателем – безумие. Оно, скорее всего, стоило людям жизни. Я не понимаю, кто дал разрешение на полет этом самолете. Это все равно что летать на таких судах в Антарктике зимой. Есть большой риск обледенения и остановки двигателя. Вероятно, что-то из этого и произошло.

Напомним, на днях Эмилиано Сала подписал контракт с Кардиффом, став самыми дорогими приобретением в истории клуба (15 млн фунтов). Аргентинец прилетел в Нант, чтобы попрощаться со своей уже бывшей командой.

Ранее игроком также интересовалось киевское Динамо.

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