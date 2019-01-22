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Самолет, которым летел Сала, пропал без вести – трансферного рекордсмена Кардиффа до сих пор ищут

22 января 11:59 2015 Читати українською
Самолет, которым летел Сала, пропал без вести – трансферного рекордсмена Кардиффа до сих пор ищут
Эмилиано Сала / фото из соцсетей

Новичок Кардифф Сити нападающий Эмилиано Сала не добрался до Англии накануне вечером, 21 января.

Футболист вчера попрощался с бывшими партнерами в Нанте и вылетел на частном самолете в Англию. Однако примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно исчезло с радаров, сообщает Marca.

Сала, которым интересовалось Динамо, перешел в Кардифф за 15 млн фунтов

Самолет так и не прибыл в аэропорт, после чего на его поиски отправились два вертолета и несколько поисковых кораблей. Сейчас операция поиска продолжается недалеко от Нормандских островов.

Французское управление гражданской авиации информирует, что Эмилиано Сала находился в самолете, который пропал без вести у побережья острова Гернси. Как сообщает полиция, на борту было два человека.

Издание RMC Sport со ссылкой на заявление полиции острова Гернси сообщает, что борт запрашивал экстренную посадку, находясь на высоте около 1500 метров.

20 января Сала перешел в Кардифф за рекордные в истории клуба почти 18 миллионов фунтов. Последний пост в соцсетях Эмилиано сделал в понедельник – фото с бывшими партнерами по Нанту.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 19 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 12 голами, а также стал автором 2 результативных передач.

Эмилиано Сала – сенсационный снайпер Европы: он не перешел в Динамо и "зажег" после отставки экс-тренера Шахтера

Теги
Англия Главное Нант Нант Эмилиано Сала Эмилиано Сала Кардифф Кардифф Футбольные авиакатастрофы
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