Пошук зниклого літака Сали відновлений – знайдено кілька уламків, шансів знайти людей живими майже немає

Пошукова операція зниклого літака, на борту якого перебував новачок Кардіффа Еміліано Сала, відновлена. Втім, шанси знайти людей живими, на жаль, катастрофічно низькі.

Вранці 23 січня продовжились пошуки літака, на борту якого перебував аргентинський форвард Еміліано Сала. Нагадаємо, вчора стало відомо, що приватний літак з нападником на борту зник безвісти в районі Нормандських островів у понеділок ввечері. Диспетчери отримали із судна запит на екстрену посадку, проте після цього зв'язок обірвався. Про долю Сали та пілота досі нічого невідомо. За іншою інформацією, на борту перебували троє людей.

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Поліція повідомила, що ввечері вівторка на поверхні води були виявлені кілька уламків. Наразі рятувальники не змогли підтвердити, чи вони є частинами зниклого повітряного судна. Голова пошукової служби Джон Фітцжеральд зазначив, що було знайдено погнутий уламок металу та подушку, поблизу яких плавали ще кілька дрібних предметів. Жодних слідів людей не виявлено, інформує Sky Sports.

Станом на даний час два літаки та кілька катерів продовжують пошуки зниклого судна в районі острова Гернсі, біля якого теоретично міг впасти літак із Салою на борту. Саме там були знайдені уламки, ймовірно, саме цього повітряного судна.

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23rd January

7.30am update.

We have resumed searching. Two planes are taking off & will search a targeted area we believe has the highest likelihood of finding anything, based on review of the tides and weather since it went missing. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 січня 2019 р.

На жаль, шанси знайди Салу та пілота живими малоймовірні. Як ще вчора заявив той же Фітцджеральд, якщо літак таки впав у море, то обоє людей вже загинули, адже не змогли б стільки часу перебувати у холодній воді. Тому операція, швидше за все, набуває вже не рятувального, а лише пошукового характеру.

Авіаційний консультант Хорхе Поланко в коментарі TyC Sports висловив здивування рішенням пілота здійснити політ в умовах несприятливих погодніх умов (того вечора була погана видимість, а також падав мокрий сніг з дощем).

Рішення перетнути канал вночі при поганій погоді на літаку з одним двигуном – божевілля. Воно, швидше за все, коштувало людям життя. Я не розумію, хто дав дозвіл на політ цьому літаку. Це те саме, що літати на таких суднах в Антарктиці взимку. Є великий ризик обмерзання та зупинки двигуна. Ймовірно, щось із цього і сталося.

Нагадаємо, днями Еміліано Сала підписав контракт з Кардіффом, ставши найдорожчими придбанням в історії клубу (15 млн фунтів). Аргентинець прилетів до Нанта, щоб попрощатись із своєю вже колишньою командою.

Раніше гравцем також цікавилось київське Динамо.

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