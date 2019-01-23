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Самолет, в котором был Сала, несколько раз не мог подняться в воздух перед вылетом

23 января 15:33 604 Читати українською
Самолет, в котором был Сала, несколько раз не мог подняться в воздух перед вылетом
Эмилиано Сала / getty images

Форвард Кардиффа Эмилиано Сала, самолет с которым исчез над Ла-Маншем, был обеспокоен техническим состоянием воздушного судна еще перед вылетом.

Перед вылетом Эмилиано Сала прислал несколько сообщений экс-одноклубнику по Нанту Николя Паллуа, который привез его в аэропорт, сообщает газета Ouest France.

"Футбольная мафия, я не верю в аварию", – бывшая девушка Салы опубликовала загадочное сообщение

В частности, Сала рассказал Паллуа, что самолет перед взлетом совершил от трех до пяти попыток подняться в воздух. Отмечается, что смс сопровождались веселыми смайлами.

Напомним, в понедельник вечером самолет исчез с радаров. Спасатели уже третьи сутки пытаются найти воздушное судно, которое исчезло над Ла-Маншем. Напомним, что Сала несколько дней назад перешел из Нанта в Кардифф и летал во Францию, чтобы собрать вещи и попрощаться с партнерами по команде.

Эмилиано Сала – сенсационный снайпер Европы: он не перешел в Динамо и "зажег" после отставки экс-тренера Шахтера

Теги
Англия Нант Нант Эмилиано Сала Эмилиано Сала Кардифф Кардифф
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