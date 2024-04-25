Многие игроки Челси признают, что столкнулись с трудностями из-за постоянного давления. Они изо всех сил пытаются адаптироваться к ожиданиям в одном из крупнейших клубов АПЛ, но требования болельщиков и общественности к ним слишком высоки. Об этом пишет The Standard.

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В то же время игроки команды ценят тот факт, что главный тренер Челси Маурисио Почеттино ограждает их от критики как может. Кроме того, аргентинец работает над воспитанием командного духа среди игроков, представляющих разные страны – в раздевалке команды возникли отдельные группы.

Почеттино может быть уволен, если "синие" не попадут в еврокубки на следующий сезон, но игроки команды хотят, чтобы он остался у руля. Влиятельные члены совета директоров также считают, что Почеттино заслуживает того, чтобы продолжить работу с командой – они признают, что тренер оказался в сложных обстоятельствах.

Не помогли Челси и травмы двух лидеров - из-за этого капитан Рис Джеймс и вице-капитан Бен Чилвелл не смогли оказать большого влияния на раздевалку, как ожидалось.

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