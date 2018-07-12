Почему Хорватия в финале ЧМ-2018 – это нереально круто, или Уникальная украинская примета снова работает

Хорватия обыграла Англию и впервые в истории вышла в финал Чемпионата мира 2018. "Футбол 24" приводит несколько фактов, почему это грандиозно.

Хорватия – это вторая в истории наименьшая по численности населения страна, которая вышла в финал Мундиаля. Меньше людей живет только в Уругвае, который вообще выигрывал ЧМ-1930 и ЧМ-1950 – тогда не более 2-х миллионов, сейчас почти 3,5 млн. Население Хорватии составляет более 4 миллионов человек. И вот представители этой нации 3 раза подряд делают камбэки в плей-офф нынешнего Кубка мира и выходят в исторический финал.

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Хорватия играла против Украины в группе отбора ЧМ-2018. Это были 2 достаточно равные поединки, где больший класс хорватских исполнителей решал судьбу второго места. На их месте могли быть мы? Кто знает, может, когда-то. Подвиг хорватов вдохновляет на то, что даже страны, которых до последних стадий не считают фаворитами, способны продвигаться так далеко на Чемпионате мира. В конце концов, каждые 20 лет после второй мировой Мундиаль выигрывает кто-то новый: Бразилия-1958, Аргентина-1978, Франция-1998. Дальше будет Хорватия-2018?

Хорватия была недооценена грандами. Даже той же Англией. Все из-за истории. Даже величайшая команда с лучшим бомбардиром ЧМ-1998 Давором Шукером не смогла пройти дальше полуфинала Мундиаля. Но пренебрегать хорватами – огромная роскошь. В основе команды Далича 10 из 11 игроков представляют топ-5 чемпионатов Европы.

Только экс-динамовец Домагой Вида играет за скромный Бешикташ (и то после такого крутого для себя турнира уже заинтересовал Ливерпуль). И не просто клубы топовых лиг – это гранды. Реал Мадрид, Барселона, Ювентус, Атлетико, Ливерпуль, Интер. Уже не говоря о том, что такие персонажи, как форвард Айнтрахта Ребич, могут пойти еще выше – та же Бавария уже наготове.





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Хорватия стала неким символом сопротивления диктатуре в России на ЧМ-2018. Да, она не хотела такой славы. Да, Домагой Вида потом не раз просил прощения у россиян, которые этого не смогли достойно принять и показали, насколько в действительности плохо относятся к украинцам.

Но "Слава Украине" прозвучало на русской земле так громко, как никогда. И это сделали только хорваты. За что им и Хвала. Привет экс-защитнику киевского Динамо, который нехотя заставил россиян снимать с себя все маски.

В составе хорватов чемпионами мира могут стать защитник киевского Динамо Йосип Пиварич, который не играет в основе, но регулярно выходит на усиление, а железные игроки стартового состава – экс-динамовец Вида и бывший защитник Днепра Иван Стринич. Другой экс-днепрянин Никола Калинич может теперь кусать локти, что заставил Далича выгнать себя из-за нежелания выходить на замену. Наша УПЛ – немного сила, что не говорите.

Златко Далич расплакался после победы над Россией и выхода в полуфинал. Его утешал тот самый экс-динамовец Огнен Вукоевич, который затем не сделал ничего плохого, но принял решение федераций футбола Хорватии и пожертвовал собой, чтобы отразить огромное давление агрессивных русских на свою сборную.

Возвращаясь к Даличу: никому не известный 51-летний тренер приходит из Ближнего Востока на такую ​​важную должность перед матчем против Украины и с тех пор не проигрывает уже 9 официальных матчей подряд. Ок, среди соперников к грандам можно отнести только кризисную Аргентину и слишком молодую Англию, но все же. И как же показательно Златко расправился с Калиничем, который возомнил себя невероятным звездой, заслуживающим только основы. Это помогло тому же Ребичу и общему делу. В этой команде все едины, как никогда раньше.

Хорватия – вторая команда в истории футбола, которая играла в плей-офф отбора Чемпионата мира, а после успешного прохождения дошла до финала. В 2002-м это была Германия. В обоих случаях на пути хорватов в квалификации встречалась Украина. Андрей Шевченко сначала в качестве игрока, а затем главного тренера. Правда в финале ЧМ-2002 немцы проиграли Бразилии 0:2.

У Хорватии просто очень крутая госпожа президент, которая не стесняется праздновать перед носом российского премьера Медведева, обнимать каждого игрока в раздевалке после матча и вообще всячески демонстрировать свою футбольную натуру.

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