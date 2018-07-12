ЧМ-2018 Хорватия – Англия: характер балканцев, претензии Модрича на "Золотой мяч" и "Слава Украине" в финале

Хорватия и Англия сыграли в матче 1/2 финала чемпионата мира 2018. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Хорватия – Англия начался в 21:00. Основное время игры завершилось вничью 1:1, а в овертайме победу сборной Хорватии принес Манджукич (2:1).

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Команда Саутгейта блестяще начала поединок, открыв счет уже на 5-й минуте. Модрич неосторожно сбил Деле Алле перед штрафной Хорватии, а Триппьер блестяще исполнил стандарт, пробив прямо в девятку ворот. Субашич не имел никаких шансов, чтобы спасти свою команду.

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После забитого мяча Англия полностью контролировала игру. Стерлинг, Лингард и Алли регулярно держали в напряжении оборону хорватов быстрыми рейдами, а вот балканцам в первые 30 минут очень не хватало свежести и остроты.

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До перерыва британцы еще дважды серьезно побеспокоили владения Субашича. Сначала Кейн, приняв мяч на левом краю вратарской, не сумел нанести удар из-за большого скопления соперников, а затем классный момент упустил Лингард. Деле Алле выкатил сферу вингеру МЮ на линию штрафной, а тот без опеки пробил рядом с дальней штангой. Хорватия ответила только полумоментом от Ракитича. Хавбек Барселоны, приняв мяч в штрафной "трех львов", откровенно затянул с ударом.

Хорватия – Англия: онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ-2018

Хорватия активизировалась с первых минут второго тайма, однако, по-прежнему совсем не создавала по-настоящему опасных моментов. А вот Англия довольно больно "уколола" балканцев на 56-й минуте, когда трехходовка Кейн-Стерлинг-Лингард завершалсь ударом последнего с линии штрафной над перекладиной.

И вот когда команда Саутгейта уверенно контролировала игру, хорваты неожиданно сравняли счет. Врсалько выполнил навесную передачу с правого фланга, а Перишич, опередив Уокера, в акробатическом прыжке сравнял счет. Казалось, что хорватский хавбек при ударе нарушал правила, подняв ногу на уровень головы защитника сборной Англии, однако Чакыр опасной игры не заметил.

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Окрыленные успехом, подопечные Далича устроили настоящий штурм ворот Пикфорда и уже через несколько минут Перишич мог формиты дубль. Ворвавшись на дриблинге в штрафную англичан вингер Интера пробил в дальнюю от Пикфорда штангу.

Игра сборной Англии после пропущенного гола полностью развалилась. Почти каждая атака хорватов заканчивалась пожаром у ворот Пикфорда. Занервничал и сам голкипер "трех львов", который едва не привез себе гол на ровном месте, подарив сферу Перишичу. К счастью для британцев, хорват перебросил не только Пикфорда, но и ворота.

Хорватия, классно проведя концовку, могла вырвать победу, но англичане выстояли и перевели игру в овертайм.

В первом экстра-тайме очень близким к голу был Стоунз, однако его удар головой с линии ворот вынес Врсалько. А вот после небольшого перерыва забили хорваты. Перишич сбросил мяч на Манджукича, а тот с левого угла штрафной выстрелил под дальнюю штангу. Потом мощно издалека выстрелил уже сам Перишич, но Пикфорд со второй попытки таки забрал мяч.

Хорватия в итоге сумела удержать победу и вышла в финал ЧМ-2018. Невероятный подвиг, как для страны с населением в 4 миллиона.

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Невероятный характер хорватов

Сборная Хорватии пробилась в свой первый финал чемпионата мира, продемонстрировав несгибаемый характер. На пути к матчу всей своей жизни "шашечные" дважды побеждали в серии пенальти, а сейчас провели решающий гол в овертайме. Команда Далича – это настоящие бойцы. Игра с Англией началась для хорватов просто фатально. Они пропустили быстрый мяч уже на 5-й минуте, страдали в первом тайме, но словно феникс снова восстали из пепла. После перерыва Хорватия сильно прибавила и перевернула все с ног на голову.

Балканцы вернулись в игру в середине второго тайма. Англия полностью контролировала все, что происходило на поле, но спорный гол Перишича оказался для команды Саутгейта слишком тяжелым нокдауном. Это тот удар в челюсть, после которого боксер как будто и держится на ногах, но малейший толчок способен покончить с ним в любой момент. После пропущенного гола англичане потеряли нити управления игрой и уже не смогли вернуться.

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Неоднозначный гол

Конечно, британцы имеют право жаловаться на судейство, ведь гол Перишича действительно вызвал полемику. Например, испанский экс-рефери ФИФА Итуральде Гонсалес считает, что Чакыр должен был отменить взятие ворот из-за опасной игры со стороны хорвата. Хотя в том эпизоде турецкий рефери даже не обратился за помощью к VAR. Однако это не оправдывает команду Саутгейта, которая опустила руки.

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Невероятный Перишич мог все завершить еще в регламентированы 90 минут, но на помощь Англии пришла штанга. Как оказалось впоследствии, "три льва" только отсрочили свою неминуемую гибель. Хорватия уже просто не могла проиграть этот матч. В овертайме Манджукич расставил все на свои места. Жаль только, что победный гол провел не Вида. Хотя "Слава Украине" теперь точно будет стоять посреди горла России до конца турнира.

Модрич уже заслужил "Золотой мяч"

Лидер сборной Хорватии снова выдал невероятный объем работы. Возможно, он не настолько ярко выглядел в наступательных действиях своей команды, но иногда казалось, что на поле находится не один, а сразу несколько Модричей. Лука успевал абсолютно везде, он сражался на каждом участке поля, стелился в подкате, не забывал о творчестве. Это просто преступление, что такой игрок до сих пор не получил "Золотой мяч". Похоже, сейчас пришел лучший момент, чтобы исправить эту несправедливость. Гризманн и Мбаппе, которые будут противостоять Модричу на Лужниках 15 июля, также мечтают о престижной индивидуальной награде, однако хорват, в отличие от них, уже создал маленькое чудо.

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Интересные факты

– Британцы во второй раз в истории проиграли в полуфинале чемпионата мира.

– Англия на ЧМ-2018 забила 9 голов со стандартов и побила рекорд, который держался с 1966 года.

– Хорватия – вторая команда в истории, которая вышла в финал ЧМ, играя стыковые матчи во время квалификации.

ЧМ-2018, 1/2 финала

Хорватия – Англия – 2:1

Голы: Перишич, 68, Манджукич, 109 – Триппьер, 5