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Франция – Хорватия: Модрич сделал оригинальное обещание на финал ЧМ-2018, или Немного про Золотой мяч

13:53 674 Читати українською
Франция – Хорватия: Модрич сделал оригинальное обещание на финал ЧМ-2018, или Немного про Золотой мяч
Лука Модрич – один из героев Чемпионата мира 2018

Полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал исторический выход в финал Чемпионата мира 2018. Еще никогда хорваты не достигали такого успеха на крупных турнирах.

"Мы до сих пор не можем поверить, что это происходит с нами. Команда была феноменальной до конца. Мы верили, ведь раньше уже 2 раза отыгрывались.

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Можем быть счастливые и гордые. Это самый большой успех в истории хорватского спорта, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

Мы были скромными и не превозносили себя с самого начала. Говорили, что сначала нужно пройти группу, а потом посмотрим. Но есть одна вещь, которая отличает нашу команду: никогда мы не были такими едиными.

Улицы наших городов не ходят спать. Хорватские болельщики заслужили это", - рассказал Лука местным СМИ.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич считает, что пришло время для его земляка, который играет в составе принципиального соперника Реала, выиграть Золотой мяч. Интересно, что об этом думает Месси или партнер Луки по золотому сезона в ЛЧ Криштиану Роналду?

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"Золотой мяч? Он меня совсем не интересует. Серьезно. Я думаю только о том, чтобы поднять Кубок мира над головой вместе с моими партнерами.

Этого все мы хотим. На поле будет 22 воина. Франция - самый тяжелый соперник, с которым мы сыграем на этом Чемпионате мира. Я перекрашу волосы, все мы это сделаем, если победим", - добавил 32-летний капитан Хорватии.

В сети уже даже представляют, какой цвет это может быть. Подойдет Модричу зеленый?

Лука Модрич - это нечто из ряда вон выходящее. Человек в 32 года создает 16 голевых моментов на ЧМ-2018 и ведет маленькую Хорватию к титулу чемпионов мира. При этом он сыграл 3 овертайма подряд в плей-офф, но по нему этого почти не видно! На кубковой стадии Чемпионата мира 2018 хорваты проигрывали Дании, России и Англии, однако проявили нереальную волю к победе и создавали камбэки.

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А после игры испанские журналисты с восторгом отмечали, как Модрич и Ракитич "сыграли" еще один тайм - они терпеливо разговаривали со ВСЕМИ журналистами, которые хотели что-то у них спросить. Чистый класс. Нашим футболистам есть чему у них поучиться.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

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