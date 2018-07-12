Франция – Хорватия: Модрич сделал оригинальное обещание на финал ЧМ-2018, или Немного про Золотой мяч

Полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал исторический выход в финал Чемпионата мира 2018. Еще никогда хорваты не достигали такого успеха на крупных турнирах.

"Мы до сих пор не можем поверить, что это происходит с нами. Команда была феноменальной до конца. Мы верили, ведь раньше уже 2 раза отыгрывались.

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Можем быть счастливые и гордые. Это самый большой успех в истории хорватского спорта, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

Мы были скромными и не превозносили себя с самого начала. Говорили, что сначала нужно пройти группу, а потом посмотрим. Но есть одна вещь, которая отличает нашу команду: никогда мы не были такими едиными.

Modric: “Balón d’Or? These things don’t worry me, what worries me is winning the World Cup. We will be 22 warriors on the pitch. France will be the toughest opponent we’ll face in this World Cup and if we win, I will dye my hair, we all will!” pic.twitter.com/uytkjtElKY — SB (@Realmadridplace) 12 липня 2018 р.

Улицы наших городов не ходят спать. Хорватские болельщики заслужили это", - рассказал Лука местным СМИ.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич считает, что пришло время для его земляка, который играет в составе принципиального соперника Реала, выиграть Золотой мяч. Интересно, что об этом думает Месси или партнер Луки по золотому сезона в ЛЧ Криштиану Роналду?

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"Золотой мяч? Он меня совсем не интересует. Серьезно. Я думаю только о том, чтобы поднять Кубок мира над головой вместе с моими партнерами.

Этого все мы хотим. На поле будет 22 воина. Франция - самый тяжелый соперник, с которым мы сыграем на этом Чемпионате мира. Я перекрашу волосы, все мы это сделаем, если победим", - добавил 32-летний капитан Хорватии.

В сети уже даже представляют, какой цвет это может быть. Подойдет Модричу зеленый?