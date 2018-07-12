Франция – Хорватия: Модрич сделал оригинальное обещание на финал ЧМ-2018, или Немного про Золотой мяч

Полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал исторический выход в финал Чемпионата мира 2018. Еще никогда хорваты не достигали такого успеха на крупных турнирах.
"Мы до сих пор не можем поверить, что это происходит с нами. Команда была феноменальной до конца. Мы верили, ведь раньше уже 2 раза отыгрывались.
Франция – Хорватия: прогноз на финал ЧМ-2018
Можем быть счастливые и гордые. Это самый большой успех в истории хорватского спорта, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом.
Мы были скромными и не превозносили себя с самого начала. Говорили, что сначала нужно пройти группу, а потом посмотрим. Но есть одна вещь, которая отличает нашу команду: никогда мы не были такими едиными.
Улицы наших городов не ходят спать. Хорватские болельщики заслужили это", - рассказал Лука местным СМИ.
Полузащитник Барселоны Иван Ракитич считает, что пришло время для его земляка, который играет в составе принципиального соперника Реала, выиграть Золотой мяч. Интересно, что об этом думает Месси или партнер Луки по золотому сезона в ЛЧ Криштиану Роналду?
ЧМ-2018 Хорватия – Англия: характер балканцев, претензии Модрича на "Золотой мяч" и "Слава Украине" в финале
"Золотой мяч? Он меня совсем не интересует. Серьезно. Я думаю только о том, чтобы поднять Кубок мира над головой вместе с моими партнерами.
Этого все мы хотим. На поле будет 22 воина. Франция - самый тяжелый соперник, с которым мы сыграем на этом Чемпионате мира. Я перекрашу волосы, все мы это сделаем, если победим", - добавил 32-летний капитан Хорватии.
В сети уже даже представляют, какой цвет это может быть. Подойдет Модричу зеленый?