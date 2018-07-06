Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович – самый футбольный политик ЧМ-2018: история, которая все объясняет

Политики, в том числе и главы государств – частые гости не только на матчах чемпионата мира-2018, а на любом спортивном и не только событии. Однако едва ли не самой яркой среди всего политического бомонда Мундиаля является президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. "Футбол 24" объясняет, почему.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович уже запомнилась болельщикам своим поступком в 1/8 финала ЧМ-2018 против Дании. Напомним, политик не только прибыла на матч обычным рейсом вместе с простыми болельщиками, но и просматривала матч не в вип-ложе стадиона, а на обычной трибуне.

Хорватия – Дания: президент балканцев просматривала матч на трибунах как обычный болельщик

50-летняя Грабар-Китарович является президентом Хорватии с 2015 года, став первой женщиной-президентом в истории страны. До этого политик возглавляла Министерство иностранных дел и европейской интеграции.

Однако женщина не забывает своего происхождения. Она родилась в простой семье и мечтала о карьере стюардессы, а футбол обожала с детства. Интересно, что Грабар-Китарович посещает не только футбольные матчи, но и баскетбольные и волейбольные поединки.

#ubojubojzanarodsvoj ️ Допис, поширений Kolinda Grabar-Kitarović (@predsjednicarh) 1 Лип 2018 р. о 10:59 PDT

Уже известно, что президент Хорватии не будет присутствовать в вип-ложе во время матча своих соотечественников против России в рамках 1/4 финала чемпионата мира. Грабар-Китарович снова будет поддерживать Хорватию на обычном месте стадиона. Как отметила сама глава Хорватии после матча с Данией, дресс-код вип-ложе не позволил бы ей поддерживать команду в футболке сборной.

Еще большую популярность Грабар-Китарович добавил ее визит в раздевалку команды после того поединка, где политик, как старые друзья, тепло обнималась с игроками и тренерами сборной Хорватии.

Россия – Хорватия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

"Дресс-код в VIP-зоне, где обычно приняты длинные платья, не позволил бы находиться там в таком наряде. К сожалению, Модрич не смог реализовать пенальти в конце, но вратарь нашей сборной проявил себя в серии 11-метровых, стал героем матча и помог команде выйти в 1/4 финала. Увидимся с командой России в Сочи, пусть победит сильнейший", – цитирует Грабар-Китарович Championat.

После этих слов уже известно, где именно будет президент Хорватии во время поединка против России – конечно, же, на трибунах стадиона Фишт в Сочи рядом с обычными фанатами. Хорваты могут гордиться не только своей сборной, но и своим президентом.