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"Слава Украине-2!" – появилось новое видео празднования Виды победы над Россией

00:40 49 Читати українською
"Слава Украине-2!" – появилось новое видео празднования Виды победы над Россией
Домагой Вида / Getty Images

В сети появился новый видеоролик из раздевалки сборной Хорватии после победного матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против россиян, главным героем которого является бывший центрбек киевского Динамо Домагой Вида.

В коротком видео Вида снова скандирует "Слава Украине!", попивая пиво передает привет владельцу киевского ресторана "Белград" Йовану, а потом поет югославскую песню Kafana je moja sudbina с одним из тренеров сборной Хорватии Ивицой Оличем.

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Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

В то же время украинцы запустили флэшмоб и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook, выставляя низкие баллы и оставляя негативные комментарии об организации.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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