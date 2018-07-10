"Слава Украине-2!" – появилось новое видео празднования Виды победы над Россией

В сети появился новый видеоролик из раздевалки сборной Хорватии после победного матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против россиян, главным героем которого является бывший центрбек киевского Динамо Домагой Вида.

В коротком видео Вида снова скандирует "Слава Украине!", попивая пиво передает привет владельцу киевского ресторана "Белград" Йовану, а потом поет югославскую песню Kafana je moja sudbina с одним из тренеров сборной Хорватии Ивицой Оличем.

Россия – Хорватия: как россияне дважды опозорились теорией заговора в отношении Виды на ЧМ-2018

Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

В то же время украинцы запустили флэшмоб и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook, выставляя низкие баллы и оставляя негативные комментарии об организации.