Вида: Для меня нет разницы – серб, бразилец, русский или украинец

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида рассказал, кому посвятил видео, где воскликнул "Слава Украине!", а также о своем отношении к России и Украине.

"Это предназначалось только для моих друзей в киевском ресторане «Белград» – там все балканцы проводят время. В том числе я, выступая там пять лет. Видео было для друзей. Я очень разочарован, что ситуация так развернулась. Я не хотел посылать такой месседж.

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Я не хотел никого обидеть, особенно россиян. Я был на эмоциях от игры. У меня много друзей среди сербов, в том числе Радос Петрович. С Пантичем тоже постоянно общаемся. Для меня нет разницы, серб, бразилец, русский или украинец", – цитирует Виду Чемпионат.

Напомним, после матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия защитник "клетчатых" вместе с Огненом Вукоевичем записали видео, на котором Вида воскликнул "Слава Украине!"