Андронов выдвинул версию, почему Вукоевича исключили из хорватской делегации на ЧМ-2018

Известный российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал решение Хорватского футбольного союза исключить из делегации национальной команды на чемпионате мира-2018 Огнена Вукоевича.

"Макс (реакция на сообщение Максима Калиниченко – Футбол 24), ну ты же взрослый человек, что такое "пожурить", что это за формула? Я думаю, решили пожертвовать Вуко, чтобы точно вывести из-под удара Виду. Он важнее", – написал Андронов в своем твиттере.

"Слава Украине-2!" – появилось новое видео празднования Виды победы над Россией

Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

В то же время украинцы запустили флэшмоб и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook, выставляя низкие баллы и оставляя негативные комментарии об организации.