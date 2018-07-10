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Андронов выдвинул версию, почему Вукоевича исключили из хорватской делегации на ЧМ-2018

11:52 111 Читати українською
Андронов выдвинул версию, почему Вукоевича исключили из хорватской делегации на ЧМ-2018
Огнен Вукоевич (справа) / Dnevnik.hr

Известный российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал решение Хорватского футбольного союза исключить из делегации национальной команды на чемпионате мира-2018 Огнена Вукоевича.

"Макс (реакция на сообщение Максима КалиниченкоФутбол 24), ну ты же взрослый человек, что такое "пожурить", что это за формула? Я думаю, решили пожертвовать Вуко, чтобы точно вывести из-под удара Виду. Он важнее", – написал Андронов в своем твиттере.

"Слава Украине-2!" – появилось новое видео празднования Виды победы над Россией

Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

В то же время украинцы запустили флэшмоб и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook, выставляя низкие баллы и оставляя негативные комментарии об организации.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Россия - Хорватия Хорватия Хорватия Огнен Вукоевич Огнен Вукоевич Алексей Андронов
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