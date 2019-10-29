Оуэн осудил фанатов Арсенала, которые освистали Джаку

Бывший форвард сборной Англии и и ряда английских команд Майкл Оуэн стал одним из немногих, кто не только не раскритиковал, но и поддержал игрока Арсенала Гранита Джаку после скандала с болельщиками лондонского клуба.

"Является ли Джака великим игроком? Нет. Стоило ли ему так реагировать? Нет. Но как поступить, когда тебя освистывают 60 тысяч фанатов? Где единство? Вы рассчитываете, что теперь он умрет за эту футболку, чтобы затем снова окунуться в этот котел ненависти? Двойные стандарты!", – написал Оуэн на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Напомним, вокруг фигуры Джаки разгорелся невероятный сканадал: полузащитник во время замены в матче 10-го тура чемпионата Англии между командами Арсенал и Кристал Пэлас (2:2) эмоционально отреагировал на свист болельщиков воскликнув "Да пошли вы", снял футболку и отправился в подтрибунное помещение, не пожав руку главному тренеру команды Унаи Эмери. Футболиста раскритиковало большинство футбольного мира, его лишили капитанской повязки и только Швейцарский футбольный союз выразил игроку своей сборной полное доверие и поддержку.

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