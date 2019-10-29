Оуен засудив фанатів Арсенала, які освистали Джаку

Колишній форвард збірної Англії та та низки англійських команд Майкл Оуен став одним з небагатьох, хто не лише не розкритикував, але й підтримав гравця Арсенала Граніта Джаку після конфлікту з уболівальниками лондонського клубу.

"Чи є Джака великим гравцем? Ні. Чи варто було йому так реагувати? Ні. Але що робити, коли тебе освистують 60 тисяч фанатів? Де єдність? Ви розраховуєте, що тепер він помре за цю футболку, щоб потім знову зануритися в цей котел ненависті? Подвійні стандарти!", – написав Оуен на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Петі – Джаці: Закрий рот, працюй і старайся повернути довіру фанатів Арсенала

Нагадаємо, навколо постаті Джаки розгорівся неймовірний сканадал: півзахисник під час заміни у матчі 10-го туру чемпіонату Англії між командами Арсенал та Крістал Пелас (2:2) емоційно відреагував на свист уболівальників вигукнувши "Та пішли ви", зняв футболку і вирушив у підтрибунне приміщення, не потиснувши руку головному тренеру команди Унаї Емері. Футболіста розкритикувало більшість футбольного світу, його позбавили капітанської пов’язки і лише Швейцарський футбольний союз висловив гравцю своєї збірної повну довіру та підтримку.

Рекордне полювання на "святих", непідступний Анфілд, біля Маліновського заїкнулися про Скудетто – огляд вікенду