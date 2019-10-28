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Рекордне полювання на "святих", непідступний Анфілд, біля Маліновського заїкнулися про Скудетто – огляд вікенду

14:51 1339 Читать на русском
Рекордне полювання на "святих", непідступний Анфілд, біля Маліновського заїкнулися про Скудетто – огляд вікенду
"Лисиці" розірвали Саутгемптон / Omar Momani

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з європейських топ-ліг за останні дні. Різні капітани в Лондоні, сенсаційні лідери в Прімері та Бундеслізі, а також несподіванки Серії А – в нашому матеріалі.

1. Ліверпуль відбив домашню фортецю після мікроштурму Тоттенхема. Особливий зв'язок між трибунами Анфілда та Юргеном Клоппом працює – команда має 45-матчеву безпрограшну домашню серію в АПЛ, а останні 12 поєдинків взагалі виграла. Вчора підкорити мерсисайдську фортецю спробував Тоттенхем, однак "шпори" не запропонували нічого, окрім стартового бліцкригу. Ліверпуль пережив удар без попередження в дебюті, зібрав зброю і з середини першого тайму почав бомбити у відповідь. Тоттенхем тримався лише завдяки сейвам Гассаніги, яких набралося аж 12. Матч вийшов більш одностороннім, ніж фінал Ліги чемпіонів. "Червоні" діяли сміливіше та заслужено перемогли. У підсумку – перше місце АПЛ і +6 від Манчестер Сіті.

Ліверпуль – Тоттенхем: сейви Гассаніги зберегли інтригу, "шпори" не грали, а терпіли, вольовий Клопп не підпускає Сіті

2. Нічого святого, або Рекордне знищення від Лестера. Брендан Роджерс розтрощив Саутгемптон на виїзді з рахунком 0:9. Це повторення абсолютного рекорду АПЛ – досі найбільша перемога належала Манчестер Юнайтед, який у 1995-му знищив Іпсвіч. Що цікаво, вигравати з різницею в 9 м'ячів – сімейна традиція Шмейхелів (тоді Петер, тепер Каспер). Заточений під пресинг Саутгемптон рано залишився в меншості, тому був приреченим на ганьбу. Лестер не зупинився, Варді оформив хет-трик і очолив бомбардирські перегони. Можливо, "лиси" були настільки зарядженими, щоб віддати честь колишньому власнику клубу – рік тому трагічно загинув Вічай Шрівадданапрабха.

3. Де була б Баварія без Лєвандовскі? Роберт на піку форми – він забиває буквально в кожному матчі цього сезону. Проти Уніона поляк встановив черговий рекорд, ставши першим футболістом в історії Бундесліги, який відзначився голами в 9 стартових турах – 13 м'ячів (55% від командного доробку). Точний удар Левандовскі став переможним у грі з Берліном, хоча Баварія зробила все можливе, щоб подарувати очки аутсайдеру. Такий нестабільний рекордмайстер все одно міг би лідирувати в чемпіонаті Німеччини... якби не робота Марко Розе в Борусії М. Гладбах також далекий від ідеалу, але на фоні конкурентів гра "жеребців" виглядає цілісно та зрозуміло. Недільна перемога над Айнтрахтом – справедлива.

Борусія М – несподіваний лідер Бундесліги. Мікс Клоппа та Гвардіоли завойовує Німеччину з перших місяців

4. Рурське розчарування. Головне дербі Рура не виправдало очікувань яскравого футболу – битва Дортмунда та Гельзенкірхена завершилася нульовою нічиєю. Борусія не могла щось осмислене створити, а Шальке страждав від жахливої реалізації Матондо та не(Фортуни), яка направляла м'ячі в каркас воріт "джмелів". Обережний футбол так і не розворушився голом, а Люсьєн Фавр продовжує переконувати у своїй боягузливості. Борусія та Шальке в останніх трьох турах виграли один матч на двох і віддалилися від вершини таблиці. А ще гірша ситуація в Лейпцига – РБ несподівано програв Фрайбургу. Тамтешній шварцвальдський маг Крістіан Штрайх творить щось неймовірне, тримаючи Фрайбург у топ-3 Бундесліги.

5. Капітан Америка та "капітан" Арсенала. Крістіан Пулішіч вперше з літа вийшов у старті Челсі та оформив хет-трик у ворота Бернлі. Порівняння з марвелівським персонажем заполонило мережу, а американські футбольні журналісти шаленіють від головної надії збірної США. Пулішіч – другий автор хет-трику в АПЛ після Клінта Демпсі. А Челсі тріумфує в 4 турах поспіль. На іншому кінці Лондона протилежні настрої – Арсенал у своєму стилі втратив перемогу над Крістал Пелас. Жахлива ситуація виникла під час заміни Граніта Джаки. Капітан демонстративно повільно йшов з поля, чим заслужив свист з трибун. Однак він відреагував ще різкіше: послав фанів "f*ck off", показував провокативні жести, зірвав з себе футболку та зразу сховався у підтрибунку.

6. Ле Классік імені Ді Марії. ПСЖ знищив Марсель за один тайм – ще до перерви на Парк-де-Пренс у ворота принципового суперника влетіло 4 голи: дублі Ікарді та Мбаппе. Після міжнародної паузи Кіліан зіграв за ПСЖ трішки більше ста хвилин у всіх турнірах і забив 6 голів! Неймовірна зарядженість на удар у молодого француза. Мауро також подобається, забиваючи слабким опонентам у 5 матчі поспіль. А головним героєм дербі став Анхель Ді Марія: якими "цукерочками" він виводив на голи Мбаппе, як організував перший м'яч для Ікарді. Тим часом у ПСЖ вже 8 очок переваги на вершині Ліги 1 – все зрозуміло.

7. Маліновський скористався помилками грандів – Удінезе загнали під газон. В Італії претенденти на титул після успішного єврокубкового тижня обмінялися люб'язностями: Ювентус без Роналду не обіграв Лечче без Шахова, Інтер розписав нічию з Пармою, а Наполі подарував очко СПАЛу. Аталанта навпаки відігралася за провал в Європі розгромом на внутрішній арені. У домовину Удінезе загнали 7 цвяхів, відзначився навіть 17-річний Траоре. Руслан Маліновський вийшов на заміну й лише номінально взяв участь у побитті, але разом з бергамською командою наблизився на відстань 3 очок до лідера Серії А. 28 голів Аталанти за 9 турів – найрезультативніший старт італійського чемпіонату за 27 років. Джан П'єро Гасперіні обережно запитали про Скудетто – коуч не вірить.

8. 2000 "диявольських" голів і довгоочікувана впевненість. Манчестер Юнайтед нарешті переміг з запасом. Нехай це був слабкий Норвіч, але прихильники Юнайтед вперше за довгий час насолоджувалися футболом, не хвилюючись за результат. Такої розкоші підопічні Сульшера давно не дарували. Перша вікторія за 5 турів і стрибок з дна таблиці впритул до єврокубкової зони. Приємний бонус – "червоні дияволи" першими пройшли позначку у 2 тисячі забитих м'ячів в АПЛ. Однак з пенальті потрібно щось робити – ще два нереалізованих 11-метрових. Інфекцію від Рашфорда і Погба підхопив Марсьяль.

9. Римські тріумфи, зміна тренера не врятувала Мілан. Рома та Лаціо синхронно виграли з однаковим рахунком та підібралися до зони Ліги чемпіонів. Паулу Фонсека здолав Мілан, який прогнозовано не ожив після звільнення Джампаоло. Лаціо на останніх хвилинах вирвав перемогу над Фіорентиною, хоча й не забив у компенсований час пенальті. Франк Рібері так розлютився арбітражем, що після фінального свистка двічі штовхнув лайнсмена – червона картка та ймовірна дискваліфікація зірки.

10. Сенсаційний лідер Прімери за підсумками Класіко. Поєдинок Барселони та Реала перенесли через протести у Каталонії. Цим скористалася скромна Гранада, яка здолала Бетіс і піднялася на вершину Ла Ліги. Андалусійці лише цього літа повернулися в еліту та видали розкішний старт. В Іспанії зараз не менш гаряче, ніж у Німеччині – між першою та сьомою командами в турнірній таблиці розрив лише 3 очки.

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