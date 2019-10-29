Швейцарский футбольный союз выступил с заявлением о поведении Джаки

Отличную от других реакцию обнародовала швейцарская федерация относительно конфликта игрока национальной сборной Швейцарии Гранита Джаки и болельщиков лондонского Арсенала.

В матче 10-го тура чемпионата Англии между командами Арсенал и Кристал Пэлас (2:2) состоялся скандальный эпизод. Арсенал, который уже на 9-й минуте вел в счете 2:0, к середине второго тайма пропустил два гола. Во время замены на 61-й минуте, когда капитан команды Гранит Джака неторопливо уходил с поля, болельщики начали недовольно свистеть в его сторону, давая швейцарцу понять, что он мог бы и ускориться, ведь его команда играет вничью с не самым сильным соперником.

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Вместо этого полузащитник остановился и приставив руку к уху как знак реакции на возмущение болельщиков, воскликнул "Да пошли вы", снял футболку и отправился в подтрибунное помещение, не пожав руку главному тренеру команды Унаи Эмери.

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Этот скандальный эпизод не прокомментировал только ленивый. Практически все осудили поведение капитана Арсенала и назвали его недопустимым относительно болельщиков, ради которых, собственно, и играет команда. Свое слово в этом конфликте высказали и руководители швейцарской футбольной федерации.

"Мы ценим качества Гранита и то значение, которое он имеет для сборной. Его положение в национальной команде не изменится", – говорится в сообщении Швейцарского футбольного союза.

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