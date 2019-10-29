Пети – Джаке: Закрой рот, работай и старайся вернуть доверие фанатов Арсенала

Бывший полузащитник лондонского Арсенала Эммануэль Пети поделился мнением относительно поступка капитана лондонской команды Гранита Джаки, который жестом жестко ответил болельщикам "канониров".

"Что касается ситуации с Джакой, я никогда не видел ничего подобного. Для меня он больше не может быть капитаном Арсенала. Это исключено. То, что он сделал, было недопустимо. То, что он делал на поле – это одно, и честно говоря, я не знаю, что он привнёс в командную игру. Но то, что Джака совершил, покидая поля, совершенно другое. Так поступать нельзя – это хуже предательства.

"Да пошли вы", – Джака жестко ответил фанатам Арсенала, которые освистали его после замены в игре с Кристал Пэлас

Если бы мы встретились с Джакой, я бы сказал: "У тебя самая захватывающая работа в мире, и иногда приходится чем-то жертвовать ради неё. Ты должен понимать, что когда играешь за такой большой клуб, как Арсенал, и ты его капитан, то должен быть примером как на поле, так и за его пределами. Прямо сейчас ты им не являешься. Поэтому уйди в тень, не отвечай на вопросы, которые могут вылиться в проблему. Просто закрой рот, работай и постарайся вернуть доверие болельщиков и товарищей по команде", – приводит слова Пети Paddy Power News.

Эмери прокомментировал скандальный эпизод с Джакой

Напомним, во время замены на 61-й минуте, когда Джака неторопливо уходил с поля, болельщики начали недовольно свистеть в его сторону, давая швейцарцу понять, что он мог бы и ускориться, ведь его команда играет вничью с не самым сильным соперником. Полузащитник остановился и приставив руку к уху как знак реакции на возмущение болельщиков, воскликнул "Да пошли вы", снял футболку и отправился в подтрибунное помещение.

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