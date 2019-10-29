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Пети – Джаке: Закрой рот, работай и старайся вернуть доверие фанатов Арсенала

17:42 43 Читати українською
Пети – Джаке: Закрой рот, работай и старайся вернуть доверие фанатов Арсенала
Эммануель Пети / Фото из открытых источников

Бывший полузащитник лондонского Арсенала Эммануэль Пети поделился мнением относительно поступка капитана лондонской команды Гранита Джаки, который жестом жестко ответил болельщикам "канониров".

7’ Сократис Папастатопулос
9’ Давид Луис
 
Лука Миливоевич 32’
Джордан Айю 52’
7’ Сократис Папастатопулос
9’ Давид Луис
32’ Лука Миливоевич
52’ Джордан Айю

"Что касается ситуации с Джакой, я никогда не видел ничего подобного. Для меня он больше не может быть капитаном Арсенала. Это исключено. То, что он сделал, было недопустимо. То, что он делал на поле – это одно, и честно говоря, я не знаю, что он привнёс в командную игру. Но то, что Джака совершил, покидая поля, совершенно другое. Так поступать нельзя – это хуже предательства.

"Да пошли вы", – Джака жестко ответил фанатам Арсенала, которые освистали его после замены в игре с Кристал Пэлас

Если бы мы встретились с Джакой, я бы сказал: "У тебя самая захватывающая работа в мире, и иногда приходится чем-то жертвовать ради неё. Ты должен понимать, что когда играешь за такой большой клуб, как Арсенал, и ты его капитан, то должен быть примером как на поле, так и за его пределами. Прямо сейчас ты им не являешься. Поэтому уйди в тень, не отвечай на вопросы, которые могут вылиться в проблему. Просто закрой рот, работай и постарайся вернуть доверие болельщиков и товарищей по команде", – приводит слова Пети Paddy Power News.

Эмери прокомментировал скандальный эпизод с Джакой

Напомним, во время замены на 61-й минуте, когда Джака неторопливо уходил с поля, болельщики начали недовольно свистеть в его сторону, давая швейцарцу понять, что он мог бы и ускориться, ведь его команда играет вничью с не самым сильным соперником. Полузащитник остановился и приставив руку к уху как знак реакции на возмущение болельщиков, воскликнул "Да пошли вы", снял футболку и отправился в подтрибунное помещение.

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Арсенал - Кристал Пэлас Гранит Джака Гранит Джака Арсенал Арсенал Англия Эммануэль Пети
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