Эмери определился с новым капитаном Арсенала

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери избрал нового капитана клуба – Джака после конфликта с болельщиками потерял это право.

"Мы общались с Месутом Озилом. Мне было интересно узнать, что он думает об этой ситуации (о конфликте болельщиков с Джакой – прим.). У нас состоялась хорошая беседа. Завтра Месут сыграет. Нам необходимы его качества, его навыки. Думаю, он способен помочь Арсеналу на поле. Оденет ли Озил капитанскую повязку вместо Джаки? Да, это возможно", – приводит слова Эмери издание Metro.

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Напомним, Озил с 2013 года выступает за лондонскую команду, куда перешел из мадридского Реала. Контракт игрока с "канонирами", согласно которому 30-летний полузащитник зарабатывает 350 000 фунтов в неделю, рассчитан до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро. В нынешнем сезоне хавбек принял участие лишь в двух матчах во всех турнирах.

Завтра, 30 октября, в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги Арсенал на выезде встретится с Ливерпулем. Начало встречи в 21:30.

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