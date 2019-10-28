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"Да пошли вы", – Джака жестко ответил фанатам Арсенала, которые освистали его после замены в игре с Кристал Пэлас

06:30 21 Читати українською
"Да пошли вы", – Джака жестко ответил фанатам Арсенала, которые освистали его после замены в игре с Кристал Пэлас
Гранит Джака / Reuters

Капитан лондонского Арсенала Гранит Джака добавил огня в непростых отношениях с болельщиками своей команды.

7’ Сократис Папастатопулос
9’ Давид Луис
 
Лука Миливоевич 32’
Джордан Айю 52’
7’ Сократис Папастатопулос
9’ Давид Луис
32’ Лука Миливоевич
52’ Джордан Айю

Об инциденте между швейцарцем и болельщиками "канониров" написал журналист Джеймс Олли.

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"Это выглядит как показательный момент для фанатов Арсенала и Джаки. Его замену приветствуют аплодисментами, затем его освистывают, ведь он, не спеша, покидает поле (вместо того, чтобы пробежаться, когда счет 2:2).

Затем он приставил руку к уху в знак реакции на возмущение болельщиков, воскликнул "Да пошли вы", снял футболку и отправился в подтрибунное помещение", – написал Олли в своем Twitter.

Напомним, Арсенал так и не смог вырвать победу в матче 10 тура АПЛ против Кристал Пэлас – ничья 2:2.

Манчестер Юнайтед одолел Норвич, Арсенал упустил победу над Кристал Пэлас: 10-й тур АПЛ, матчи воскресенья

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Арсенал - Кристал Пэлас Арсенал Арсенал Англия Видеоновости футбольные фанаты Гранит Джака Гранит Джака
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