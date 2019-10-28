"Да пошли вы", – Джака жестко ответил фанатам Арсенала, которые освистали его после замены в игре с Кристал Пэлас

Капитан лондонского Арсенала Гранит Джака добавил огня в непростых отношениях с болельщиками своей команды.

Об инциденте между швейцарцем и болельщиками "канониров" написал журналист Джеймс Олли.

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"Это выглядит как показательный момент для фанатов Арсенала и Джаки. Его замену приветствуют аплодисментами, затем его освистывают, ведь он, не спеша, покидает поле (вместо того, чтобы пробежаться, когда счет 2:2).

Затем он приставил руку к уху в знак реакции на возмущение болельщиков, воскликнул "Да пошли вы", снял футболку и отправился в подтрибунное помещение", – написал Олли в своем Twitter.

Напомним, Арсенал так и не смог вырвать победу в матче 10 тура АПЛ против Кристал Пэлас – ничья 2:2.

Манчестер Юнайтед одолел Норвич, Арсенал упустил победу над Кристал Пэлас: 10-й тур АПЛ, матчи воскресенья