"ФК Олимпик Донецк получил запрос от председателя Комитета этики и чесной игры УАФ Франческо Мука о предоставлении объяснений по факту нарушений Кодекса этики и честной игры, связанных с событиями матча 17-го тура УПЛ между командами Олимпик Донецк и Шахтер.

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Сообщаем, что наш клуб готов к широкому и открытому сотрудничеству с Украинской ассоциацией футбола по всем вопросам касающихся соблюдения норм морали и этики в футболе, как представителями клуба, так и футбольными чиновниками. Однако, мы считаем, что господин Франческо Баранка по объективным причинам не может участвовать в рассмотрении вокруг событий 17-го тура УПЛ в статусе председателя Комитета этики и честной игры УАФ, в связи с его личной заинтересованностью и предвзятостью.

Так, 7 марта 2021, то есть на следующий день после событий 17-го тура УПЛ, Франческо Баранка дал интервью телеканалу "Футбол 1", в котором сообщил, что как итальянец, считает себя лично оскорбленным высказываниями Владислава Гельзина, несмотря на то, что никаких комментариев и высказываний к нему не давалось.

Ранее Франческо Баранка в СМИ неоднократно демонстрировал свое предвзятое отношение к ФК Олимпик Донецк и его руководству, выражая необоснованные обвинения в махинациях. Вместе с этим, ФК Олимпик Донецк в 2019 году разоблачил Франческо Баранку в создании фальшивой группы итальянских экспертов, от имени которых было изготовлено более 30 экспертиз, Комитет этики и честной игры использовал в делах против ФК Олимпик Донецк, а также ФК Сумы.

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Факт фальсификации был доведен до сведения российских и итальянских СМИ, руководства УАФ. К сожалению, никакой официальной реакции в отношении господина Баранки не было, но его репутация значительно пострадала. Таким образом, действия и высказывания председателя Комитета этики и честной игры Франческо Баранка указывают на его личную заинтересованность и предвзятость в этом деле.

Согласно ст. 52 Дисциплинарным правилам УАФ, отвод члену органа может быть заявлен, если есть обоснованные основания для сомнений в его беспристрастности. Это касается случаев, если член органа непосредственно заинтересован в конечном результате дела и связан с одной из сторон. В связи с указанными обстоятельствами, ФК Олимпик Донецк направил в УАФ заявление об отводе председателя Комитета этики и честной игры с предоставлением доказательств, подтверждающих его личную заинтересованность и предвзятость", – говорится в заявлении на официальном сайте Олимпика.

Напомним, в последнее время произошло несколько скандалов с участием судей в матчах УПЛ. Олимпик на фоне этого инициировал расследование неспортивного поведения Лучано Лучи и предложил судейские реформы.

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