Киевское Динамо обратилось в Комитет по этике и честной игры УАФ по поводу высказываний главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Динамо требует проверить высказывания Лучано Лучи в адрес президента клуба Игоря Суркиса, капитана команды Сергея Сидорчука, экс-тренера команды Алексея Михайличенко и опубликовало полный текст обращения на своем официальном сайте.

Суркис – про скандал с Лучи: Какое моральное право нас оскорблять имеют персонажи, которых мы фактически кормим?

Киевский клуб возмущен из-за якобы комментариев Лучи в телеграмм-канале, в котором он реагирует на комментарии лиц из украинского футбола. Также доставалось президенту Руха Григорию Козловскому, президенту Олимпика Владиславу Гельзину, бывшему генеральному директору Зари Сергею Рафаилову, наставнику Александрии Владимиру Шарану, бывшим арбитрам Сергею Шебеку и Мирославу Ступару и еще многим другим.

Динамо требует открыть производство в отношении нарушений кодекса Комитета честной игры и этики председателем Комитета арбитров и наказания для Лучано Лучи в виде запрета осуществлять любую футбольную деятельность. Если же дисциплинарные органы УАФ не отреагирует на призыв, то киевский клуб готов обратиться в ФИФА и УЕФА.

Напомним, в последнее время произошло несколько скандалов с участием судей в матчах УПЛ. Олимпик на фоне этого инициировал расследование неспортивного поведения Лучано Лучи и предложил судейские реформы.

Революция Гельзина невозможна: Лучи рассказал о правилах организации арбитража