Председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, общаясь с представителями клубов, входящих в комитет профессионального футбола, напомнил, что Украинская ассоциация футбола в свое время присоединилась к Конвенции УЕФА по арбитражу, сообщает официальный сайт организации. Согласно этому документу исключается любое воздействие профессиональных клубов и других структур на арбитров. Чтобы полноправно присоединиться к международному сообществу, в структуре УАФ были проведены соответствующие изменения, касающиеся арбитров.

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В частности, итальянский специалист отметил, что деятельность арбитров при любых обстоятельствах не может подлежать влиянию и контролю со стороны лиг, других объединений клубов или любых государственных органов. То же касается назначений арбитров — они осуществляются исключительно комитетом арбитров, и на этот процесс не могут влиять представители никаких других структур.

Также председатель комитета арбитров подчеркнул, что он подотчетен только высшим руководящим органам УАФ. Клубы не имеют никакого юридического права на управление арбитрами. Невыполнение этих требований может привести к санкциям в отношении УАФ и исключению из Конвенции по арбитражу. Дальнейшие нарушения могут вообще привести к исключению УАФ и ее представителей из соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

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Кроме того, Лучано Лучи рассказал, что тщательный анализ арбитража проводится в отношении всех матчей УПЛ и ПФЛ и на а основе этого анализа делаются выводы о качестве арбитража. Но как и ни одна другая ассоциация – член УЕФА, УАФ не обнародует оценки за качество арбитража. Эта информация является исключительно служебной, и она используется в работе комитета арбитров при назначении на следующие матчи.

Напомним, президент Олимпика Владислав Гельзин после поражения Шахтеру (0:1) ворвался в эфир с брутальными оскорблениями в адрес судей, Лучано Лучи, каналов "Футбол", его экспертов и журналистов. Причиной этого стал отмененный гол в ворота "горняков".

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