"Не собираюсь полемизировать с мистером Гельзиным. Он – не мой босс, не мой судья. Мистер Гельзин – президент клуба, чьи команды были дисквалифицированы за матчи с фиксированным результатом. Президент клуба, который был на радаре УЕФА с более чем 50 подобными матчами.

Гельзин лично меня оскорбил, в том числе как итальянца, – Баранка

Гельзин – личность, которая может говорить о чем угодно, но не об этике. Понимаю, почему он зол на меня. В свое время я, возможно, остановил один из видов его деятельности. Ну может же так быть? Я не знаю. Просто говорю очевидные вещи", – сказал Баранка в комментарии программе ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, футбольную общественность всколыхнул скандал вокруг незасчитанного гола Олимпика в ворота Шахтера в матче 17-го тура УПЛ. Президент Олимпика Владислав Гельзин после поражения "горнякам" (0:1) ворвался в эфир с брутальными оскорблениями в адрес судей, Лучано Лучи, каналов "Футбол", его экспертов и журналистов. Впоследствии он решил устроить настоящую революцию в украинском футболе, коллективно выразив недоверие председателю комитета арбитров. Как следствие, выше футбольное руководство страны начало "закручивать гайки" по отношению к донецкому клубу: ему запретили играть на домашнем стадионе (стадион Динамо им. В. Лобановского) и наказали штрафом в 500 тысяч гривен.

Революция Гельзина невозможна: Лучи рассказал о правилах организации арбитража