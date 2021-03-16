Донецкий клуб серьезно настроен бороться с председателем Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Для этого Олимпик уже обратился с официальным заявлением в Контрольно-дисциплинарный комитет.

Олимпик направил обращение в КДК УАФ о поведении Лучано Лучи в социальных сетях. Об этом сообщил официальный сайт дончан, где и привел доказательства. Руководство Олимпика якобы получило материалы в виде распечатки телеграмм-канала председателя Комитета арбитров УАФ.

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Уже сегодня клуб дополнил это обращение еще одним с просьбой проверить факты неспортивного поведения Лучано из-за оскорбительных публикаций в Twitter. Дончане ссылаются на расследование Sport Arena, где приводятся факты пренебрежительного отношения к украинскому футболу, арбитрам и функционерам. В своем Twitter Лучано якобы публиковал статьи с интервью футбольных деятелей Украины. Эти публикации Лучи сопровождал ругательствами и оскорблениями.

Ознакомиться с материалами расследования можно тоже на официальном сайте Олимпика.

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