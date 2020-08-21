Олимпик – Динамо: анонс матча УПЛ

Прошлый сезон УПЛ завершился столь недавно, что о форме Динамо можно было бы писать с учётом последних матчей предыдущего чемпионата. Впрочем, в Киеве никогда не бывает скучно – Алексея Михайличенко уволили ещё после Колоса, а вместо него пришёл сам Мирча Луческу. Скандалище! Ультрас призвали работников клуба написать заявления на увольнение, начали войну с Суркисом и отказались от перформансов на стадионе, а Игорь Михайлович отвечает резкими заявлениями, предлагая взять клуб в управление за € 30 млн. Словом, сезон обещает быть весёлым.

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Из новичков со стороны у киевлян пока только Артём Кравец и Владимир Костевич, однако последний придёт в клуб только зимой. Из аренды вернулись Роман Вантух, Богдан Леднев, Сергей Булеца, Владислав Супряга и Александр Тимчик. Кроме того, с киевлянами снова работают Жерсон Родригес и Денис Гармаш, но в заявку на сезон последний не попал – как и Мо Кадири. Эксперты делают предположение, что скоро из Киева уедут де Пена и Андриевский, а за Миколенко идут торги с Европой – но пока из команды ушел лишь Пиварич.

Луческу не имел много времени на подготовку, а Динамо ещё и пыталось уменьшить количество визуальной информации с тренировок и спарринов. Пока что очевидной трансформацией стала более активная роль фулбэков – особенно правого, где наигрывали быстрого Тимчика, однако Александр не лучшим образом подаёт в штрафную и постоянно забывает возвращаться назад. Кендзёру попытались в центре защиты, но это была катастрофа – вероятно, он будет конкурировать с Тимчиком за место справа.

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Неплохо выглядел Сирота, блистали Сидорчук, Буяльский и Шапаренко, а больше всего от прихода Мирчи выиграли Цитаишвили и Супряга. Первого румын откровенно наигрывает его под основной ростер – он постоянно общается с Гио и откровенно доволен его работой. Правда, в спаррингах грузин выглядел нестабильно, чередуя успешные и провальный игры, но на старте сезона у него будет время. Хотя бы ввиду того факта, что Цыганков снова де-факто пропустил сборы.

Супряга тоже крутой – забивает, ассистирует, однако в позиционных атаках ещё есть определенные проблемы. Владислав больше пользы приносит при рывках под длинные передачи. В любом случае, на старте сезона он будет основным – хотя бы из-за карантина Русина и вопросов касательно формы Кравца, который только присоединился к клубу.

Сборы Луческу в Конче-Заспе не успели дать объёмных выводов. Команда провела три разных контрольных поединка, разгромив Верес (3:0) и Полесье (5:1), но провалившись с Десной (1:2) – Александр Филиппов просто уничтожил киевлян. Заметно, что Динамо пытается играть в контроль мяча; заметна просьба к вингерам смещаться в центр, а к фулбэкам – активно включаться в атаку. Впрочем, эпидемия травм не даёт полностью понять игру Динамо при Мирче. Очевидно, "бело-синие" продолжат нащупывать свой стиль уже во время чемпионата.

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Главным успехом Олимпика течение короткого межсезонья стало подписание полноценного контракта с Игорем Климовским – он всегда давал с дончанами результат, а после карантина его команда выглядела наиболее интересной командой нижней шестёрки УПЛ, громя Мариуполь и Львов.

Стилистически Олимпик не сильно отличается от того, что мы увидели в июне и июле. Сборы дончане провели у себя на базе, организовав аж четыре контрольных матча – против Чайки (5:0), Рубикона (2:1), Диназа (2:2) и Десны (0:2). В кадровом же плане удалось сохранить Павла Ксёнза и подписать Евгения Непляха с Кириллом Кириленко, но при этом "олимпийцы" потеряли Виталия Балашова, Максима Дегтярёва, Назария Вербного, Владимира Крынского и Никиту Кравченко.

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Таким образом, можно сделать вывод – в новом сезона Олимпик будет плестись в задней части турнирной таблицы, а с учетом силы новичков УПЛ вполне возможно прогнозировать и вылет из элиты. Впрочем, время покажет.

Кадровая ситуация

У Динамо очень непростая ситуация с составом. Есть большие сомнения по Русину, который пропустил минимум 10 дней сборов из-за положительного теста на коронавирус – позавчера он стал отрицательным, но форма уже потеряна. Вместе с Назарием матч против Олимпика, с большой вероятностью, пропустит Виктор Цыганков, который только вчера вернулся в общую группу. Кроме того, по индивидуальной программе тренировались Денис Попов, Владимир Шепелев, Артём Шабанов, Беньямин Вербич, Виталий Миколенко, Никита Бурда, Бенито и Ахмед Алибеков – кто-то из них сегодня останется на банке.

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У Олимпика тоже не всё гладко – в лазарете дончан остаются Иван Зотько, Максим Тейшейра и Денис Баланюк. Точно не сыграют Дмитрий Гришко, Евгений Цимбалюк и Павел Ксенз. Зато в команде нет ни одного дисквалифицированного. Как и в Динамо.

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Динамо

Олимпик: Кичак – Неплях, Лукьянчук, Снурницын, Лебеденко – Политыло, Завийский – Пасич, Романовский, Кириленко – Шахаб

Динамо: Бущан – Тимчик, Кендзёра, Сирота, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цитаишвили, Буяльский, де Пена – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Динамо легко не будет, ведь это первый матч сезона, а половина основного состава уже травмирована той или иной степени. Кроме того, Луческу банально мало проработал с киевлянами, поэтому тактические недоразумения будут возникать – и на это должен надеяться Олимпик. Учитывая проблемы гранда с обороной, можно даже прогнозировать один гол в ворота "бело-синих".

Впрочем, "олимпийцы" потеряли слишком много лидеров прошлого сезона, а ещё четверо пропустили часть сборов из-за повреждений. Да и результаты контрольных матчей не очень впечатлили. Да, Динамо сырое, но тягаться даже с такой командой донеччане пока не в силах – по крайней мере, на бумаге. Киевляне должны победить.

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