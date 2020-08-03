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Балашов стал игроком российского Тамбова

13:05 - Читати українською
Балашов стал игроком российского Тамбова
Виталий Балашов / фото из открытых источников

Украинский форвард Виталий Балашов решил продолжить карьеру в российском Тамбове.

Российский Тамбов объявил о подписании сразу трех новичков, среди которых оказался экс-нападающий Олимпика Виталий Балашов, сообщает твиттер клуба.

Олимпик покинули еще два ключевых исполнителя

Условия контракта украинском с Тамбовом пока не известны, однако известно, что Виталий присоединился на правах свободного агента после ухода из Олимпика.

К слову, Балашов сыграл за дончан всего 52 матча, забил 5 мячей и отдал 11 ассистов. Добавим, что Олимпик занял 9 место по итогам сезона УПЛ 2019/20.

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Теги
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