Балашов стал игроком российского Тамбова

Российский Тамбов объявил о подписании сразу трех новичков, среди которых оказался экс-нападающий Олимпика Виталий Балашов, сообщает твиттер клуба.

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Условия контракта украинском с Тамбовом пока не известны, однако известно, что Виталий присоединился на правах свободного агента после ухода из Олимпика.

К слову, Балашов сыграл за дончан всего 52 матча, забил 5 мячей и отдал 11 ассистов. Добавим, что Олимпик занял 9 место по итогам сезона УПЛ 2019/20.

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