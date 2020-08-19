Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2020/21 – несколько игроков пока вне списка

Динамо на своем официальном сайте обнародовало заявку на новый сезон. На данный момент в списке 72 футболиста, восемь из которых легионеры. К слову, по списку "А" разрешено заявлять 25 футболистов – Динамо же на данный момент подало всего 20 игроков.
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Стоит отметить в перечне тех, кто вернулся из аренды – Александра Тымчика, Богдана Леднева, Сергея Булецу и Владислава Супрягу. Кроме того, в команде пока остается Жерсон Родригес, вернувшийся из аренды в Турции. Зато, пока нет среди заявленных Бенито, Ахмеда Алибекова, Романа Вантуха и Дениса Гармаша, которые также готовились к новому сезону с первой командой Динамо. Отсутствует и фамилия дисквалифицированного до конца года Артема Беседина.
Заявка первой команды Динамо выглядит следующим образом:
Вратари (4):
71. Денис Бойко (1988)
1. Георгий Бущан (1994)
31. Владислав Кучерук (1999) *
35. Руслан Нещерет (2002) *
Защитники (10):
26. Никита Бурда (1995)
20. Александр Караваев (1992)
94. Томаш Кендзера (1994, Польша)
16. Виталий Миколенко (1999) *
4. Денис Попов (1999) *
34. Александр Сирота (2000) *
24. Александр Тымчик (1997)
13. Артем Шабанов (1992)
55. Константин Вивчаренко (2002) *
19. Илья Забарный (2002) *
Полузащитники (13):
18. Александр Андриевский (1994)
23. Сергей Булеца (1999) *
29. Виталий Буяльский (1993)
7. Беньямин Вербич (1993, Словения)
14. Карлос де Пена (1992, Италия / Уругвай)
22. Жерсон Родригес (1995, Люксембург)
17. Богдан Леднев (1998)
99. Миккель Дуэлунд (1997, Дания)
5. Сергей Сидорчук (1991)
15. Виктор Цыганков (1997)
11. Георгий Цитаишвили (2000) *
10. Николай Шапаренко (1998)
8. Владимир Шепелев (1997)
Нападавшие (4):
33. Ибрагим Каргбо (2000, Бельгия) *
70. Назарий Русин (1998)
9. Фран Соль (1992, Испания)
89. Владислав Супряга (2000) *
* Помеченные футболисты, внесенные в заявку по списку "Б" (игроки 1999 года рождения или младше).
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