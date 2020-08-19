Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2020/21 – несколько игроков пока вне списка

Динамо на своем официальном сайте обнародовало заявку на новый сезон. На данный момент в списке 72 футболиста, восемь из которых легионеры. К слову, по списку "А" разрешено заявлять 25 футболистов – Динамо же на данный момент подало всего 20 игроков.

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Стоит отметить в перечне тех, кто вернулся из аренды – Александра Тымчика, Богдана Леднева, Сергея Булецу и Владислава Супрягу. Кроме того, в команде пока остается Жерсон Родригес, вернувшийся из аренды в Турции. Зато, пока нет среди заявленных Бенито, Ахмеда Алибекова, Романа Вантуха и Дениса Гармаша, которые также готовились к новому сезону с первой командой Динамо. Отсутствует и фамилия дисквалифицированного до конца года Артема Беседина.

Заявка первой команды Динамо выглядит следующим образом:

Вратари (4):

71. Денис Бойко (1988)

1. Георгий Бущан (1994)

31. Владислав Кучерук (1999) *

35. Руслан Нещерет (2002) *

Защитники (10):

26. Никита Бурда (1995)

20. Александр Караваев (1992)

94. Томаш Кендзера (1994, Польша)

16. Виталий Миколенко (1999) *

4. Денис Попов (1999) *

34. Александр Сирота (2000) *

24. Александр Тымчик (1997)

13. Артем Шабанов (1992)

55. Константин Вивчаренко (2002) *

19. Илья Забарный (2002) *

Полузащитники (13):

18. Александр Андриевский (1994)

23. Сергей Булеца (1999) *

29. Виталий Буяльский (1993)

7. Беньямин Вербич (1993, Словения)

14. Карлос де Пена (1992, Италия / Уругвай)

22. Жерсон Родригес (1995, Люксембург)

17. Богдан Леднев (1998)

99. Миккель Дуэлунд (1997, Дания)

5. Сергей Сидорчук (1991)

15. Виктор Цыганков (1997)

11. Георгий Цитаишвили (2000) *

10. Николай Шапаренко (1998)

8. Владимир Шепелев (1997)

Нападавшие (4):

33. Ибрагим Каргбо (2000, Бельгия) *

70. Назарий Русин (1998)

9. Фран Соль (1992, Испания)

89. Владислав Супряга (2000) *

* Помеченные футболисты, внесенные в заявку по списку "Б" (игроки 1999 года рождения или младше).

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